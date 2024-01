Neophodno razvijati nove energetske projekte

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Geopolitičke promjene i vrlo dinamično tržište energenata, ali i neophodnost razvoja i realizacije novih energetskih projekata kroz proces zelene tranzicije, predstavljaju izazov za donosioce odluka, smatraju ministar energetike i rudarstva, Saša Mujović i ambasador Austrije u Podgorici, Karl Muller.

Iz reosronog Ministarstva je saopšteno da dvije države imaju dobre bilateralne odnose koji su osnova za jačanje ekonomske saradnje, a oblast energetike i rudarstva je u fokusu stranih investitora.

U tom smislu, Muller je Mujoviću prezentovao interesovanje za oblast prerade industrijskog otpada to jest crvene zemlje ili šljake/mulja, iz koje se mogu dobiti rijetki i izuzetno vrijedni metali. Mulller je naveo da takav vid saradnje na stručnom nivou uz razmjenu veoma korisnih iskustava koje Austrija ima, vidi kao dobru priliku za jačanje ekonomskih odnosa dvije države.

“Potencijali i resursi koje posjedujemo kada su u pitanju rudna bogatstva, dominatno u sjevernoj i centralnoj regiji države, nijesu dovoljno ni na pravi način valorizovani“, rekao je Mujović.

On je dodao da bi razmjena iskustava sa zemljom kao što je Austrija značila za naš dalji razvoj u ovoj oblasti, uz poziv ambasadoru da na operativnom nivou ostvari konekciju sa zainteresovanim kompanijama iz Austrije, kako bi i konkretizovali model buduće saradnje.

Mujović i Muller razgovarali su i o aktuelnim temama, kao što je evidentno interesovanje stranih investitora za Željezaru Nikšić, nakon nedavno objavljenog javnog poziva, ali i o razvoju projekata iz oblasti obnovljivih izvora energije.

“Balans koji država mora da pronađe između izgradnje razvojnih projekata, zaštite životne sredine i onoga što su stavovi i zahtjevi građana ključan je za njihovu uspješnu realizaciju. Bez dijaloga i kompromisa teško se dolazi do zajedničkih rješenja“, rekao je Mujović dodajući da će komunikacija sa predstavnicima civilnog sektora, građanima, NVO aktivistima biti jedna od smjernica u budućem radu ovog resora.

