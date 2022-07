Neophodna stimulacija proizvodnje hrane

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Podaci o robnoj razmjeni su alarmantni i ukazuju na potrebu da država primjenom određenih mjera stimuliše proizvodnju, kako bi Crna Gora u kriznim vremenima bila što manje zavisna od uvoza, saopštio je član Predsjedništva Socijaldemokratske partije (SDP), Petar Odžić.

“Zemlja čija je osnovna grana turizam, nužno mora razvijati poljoprivredu i proizvodnju hrane, kako bi jedan dio ljudi radio u turizmu, a drugi za turizam”, naveo je Odžić u sopštenju.

On je dodao da je robna razmjena Crne Gore prošle godine, prema zvaničnim podacima, iznosila 2,94 milijarde EUR, što je gotovo 20 odsto više nego 2020. kada je bila ugrožena globalnom pandemijom koronavirusa.

Takav podatak bi, prema riječima Odžića, bio ohrabrujući da ukupan izvoz nije bio svega oko 437 miliona, a uvoz preko 2,9 milijardi, što znači da nam je pokrivenost uvoza izvozom svega 17,4 odsto.

“To su alarmantni podaci koji govore o tome da naša država gotovo da nema proizvodnju i realni sektor. Crna Gora samo voća i povrća uveze preko 40 miliona, a izvoz nam je na oko sedam miliona. Ako se tome doda da je Crna Gora za šest godina uvezla oko 54 miliona EUR vode, iako smo među pet zemalja po kvalitetu i količini dostupne vode u svijetu, onda nešto debelo nije u redu”, rekao je Odžić.

On je kazao da će Crna Gora biti na dobrom putu kada proizvodnja hrane bude na nivou da joj uvoz nije potreban i kada se ona uveže sa turizmom.

“Do tada, ostaje da radimo na pravljenju pozitivnog ambijenta, otklanjanju biznis barijera, podstičući razvoj i unapređenje realnog sektora, sa akcentom na proizvodnji hrane”, naveo je Odžić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS