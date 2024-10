Napravili informativni prikaz inspekcija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Institut alternativa (IA) pripremio je informativni prikaz za građane i medije, imajući u vidu da je Uprava za inspekcijske poslove (UIP) prestala da postoji, te da su inspekcije vraćene ministarstvima.

Iz te nevladine organizacije je saopšteno da je prikaz pripremljen na osnovu Odluke o preuzimanju službenika i opreme UIP-a.

Informativni prikaz moguće je vidjeti na linku https://institut-alternativa.org/gdje-su-inspekcije/

UIP je od 1. oktobra, shodno izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru, prestala da postoji, a 26 inspekcija je vraćeno pod nadležnost ministarstava.

Vlada je zadužila ministarstva i uprave koje su preuzele inspektore da što prije na svojim sajtovima objave brojeve telefona i podatke o odgovornim osobama kojima građani mogu da se obrate.

IA se bavi inspekcijama kroz projekat Inspekcije bez protekcije: Saveznici u borbi protiv korupcije, koji sprovodi uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori, Biroa Stejt dipartmenta za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona (INL).

Sadržaj je isključiva odgovornost Instituta alternativa.

