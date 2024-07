Nađ: Crna Gora najbolje pripremljena zemlja za EU

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je najbolje pripremljena država za prijem u Evropsku uniju (EU) i Mađarska želi da pomogne i ubrza proces priključenja, poručio je mađarski ministar nacionalne privrede Marton Nađ.

On je, na sastanku sa ministrom turizma, ekologije, održivog i razvoja sjevera, Vladimirom Martinovićem u Budimpešti, rekao da je Crna Gora u pogledu turizma interesantna za mađarske turiste i istakao značaj avio-povezanosti dvije zemlje.

“Što se tiče investicija, imamo hotel u Crnoj Gori i smatram da bi broj investicija trebalo da se poveća”, kazao je Nađ.

Martinović je, kako je saopšteno iz resornog Ministarstva, saglasan da bi bilo dobro da bude više investicija, ne samo na primorju, nego i sjeveru koji ima izuzetan potencijal.

On je istakao da je Crna Gora i više nego otvorena za mađarske i druge evropske partnere.

„Takođe je napomenuo da su dvije zemlje članice EU strategije za dunavsku regiju, pa su sastanci Radne grupe za PA3, u čiji su rad uključeni predstavnici Ministarstva, mjesto potencijalne saradnje i razmjene informacija“, navodi se u saopštenju.

Martinović je informisao sagovornika o posjetama mađarskih turista i broju ostvarenih noćenja u protekle dvije godine.

„Ministri su saglasni da bi trebalo raditi na potpisivanju Memoranduma između dvije zemlje u oblasti turizma, a sve u cilju jačanja saradnje u ovoj oblasti i bilateralnih i multilateralnih odnosa“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS