Na dnevnom redu razrješenje i imenovanje članova Odbora direktora

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Odbor direktora Montenegroberze donio je odluku da dnevni red Skupštine akcionara, koja je zakazana za 19. jun, proširi sa tačkama o razrješenju i imenovanju članova tog tijela.

Kako se navodi u obavještenju objavljenom na sajtu Montenegoberze, Odbor direktora je odlukom od 19. maja sazvao redovnu sjednicu Skupštine akcionara.

U međuvremenu, država je krajem maja od Atlas banke u stečaju kupila 197 akcija Montenegroberze, po cijeni od 600 EUR po dionici.

Vlada, odnosno Ministarstvo finansija, kao vlasnik tih akcija, uputilo je početkom juna blagovremeni zahtjev za proširenje dnevnog reda sa tačkom koja glasi Predlog za imenovanje članova Odbora direktora Montenegroberze shodno novoj vlasničkoj strukturi.

Montenegroberza je potom od Ministarstva tražila da dopuni prvobitni zahtjev, na način što treba da dostavi predlog odluke u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

„U istom dopisu, Montenegroberza obavještava novog akcionara o proceduri dobijanja saglasnosti na imenovanje člana Odbora direktora berze, kao i o uslovima koje kandidat treba da ispunjava po Zakonu o tržištu kapitala“, navodi se u obrazloženju odluke.

Ministarstvo je poslalo odgovor na ponovljeni dopis, kojim je zahtijevalo uvrštenje u dnevni red dvije tačke koje se tiču razrješenja i imenovanja članova Odbora direktora.

Pored toga, na dnevnom redu Skupštine akcionara Montenegroberze je usvajanje izvještaja o radu za prošlu godinu, kao i finansijskih iskaza sa izvještajem nezavisnog revizora.

Akcionari bi trebalo i da usvoje izvještaj o radu Odbora direktora Montenegroberze za prošlu godinu i izaberu nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za ovu godinu.

Trebalo bi i da se usvoji predlog politike naknada članova organa upravljanja i menadžmenta i donese odluka o učlanjenju Montenegroberze u the Turkish Chamber Of Commerce In Montenegro.

