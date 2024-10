Mujović: Intenzivirati izradu konstrukcija za solarne panele

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Radnici Željezare treba da intenziviraju izradu konstrukcija za solarne panele, što će biti osnova za ulazak u reprogram poreskog duga kompanije, rekao je ministar energetike Saša Mujović.

Mujović je, nakon sastanka sa radnicima i rukovodostvom Željezare Nikšić i Elektroprivrede, podsjetio da Željezara ima veliki problem sa nagomilanim poreskim dugom, koji je u ovom momentu preko 1,5 miliona EUR.

„Onako kako bi to po zakonu bilo, slijedila bi blokada, odnosno uvođenje stečaja u Željezari“, rekao je Mujović u izjavi dostavljenoj medijima.

Kako je kazao, to bi se negativno odrazilo na zaposlene u Željezari, pa su u srijedu imali plodotvoran sastanak sa direktorom Poreske uprave, Savom Laketićem i potrudili se da pronađu kompromisno rješenje, kako bi radnicima u budućem periodu bile isplaćivane plate.

„Zadatak radnika Željezare jeste da intenziviraju aktivnosti na izradi konstrukcija za solarne panele i betonskih blokova i ono što je vrlo važno i kao zaključak tog sastanka je da se tačno zna koliki mora biti prihod radnika Željezare na mjesečnom nivou kako bi kompanija poslovala na adekvatan način i kako bi zaposleni zarađivali za bruto lične dohotke“, rekao je Mujović.

On je dodao da će to biti osnova kako bi se moglo ući kasnije u reprogram poreskog duga i kako bi radnici i svi zaposleni bili zadovoljni i ostvarivali pravo na lični dohodak.

Mujović je naveo da je danas bio nastavak tog razgovora, gdje je razgovarao sa radnicima i predočio im situaciju.

„Predočio sam im da je situacija veoma teška i složena, pozvao ih da zbijemo redove i da jednostavno na mjesečnom nivou radnici proizvode konstrukcija i betonskih stubova za potrebe instalacija tri megavata solarnih panela“, rekao je Mujović.

Kako je kazao, radnici su to prihvatili.

„Zaista se nadam da će rješenje biti kvalitetno i održivo na duže staze“, poručio je Mujović.

