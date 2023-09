MKI: U prijavi paušalno plasirane informacije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Krivična prijava koju je Građanska inicijativa Zdravi Mojkovac podnijela protiv ministra kapitalnih investicija Ervina Ibrahimovića i državnog sekretara Admira Šahmanovića predstavlja, kako su rekli iz tog resora, paušalno plasirane informacije koje će epilog dobiti u odgovoru Specijalnog državnog tužilaštva.

„Podsjećamo i ističemo da se radi o poslu zaključenom 2010. godine, a sama činjenica da ugovor ima šest aneksa, dovoljno govori o kompleksnosti projekta, koji je trebalo da ima veoma značajne efekte na privredni i ekonomski razvoj Mojkovca i otvaranje novih radnih mjesta“, navodi se u reagovanju MKI.

GI Zdravi Mojkovac podnijela je SDT-u krivičnu prijavu protiv Ibrahimovića i Šahmanovića za zloupotrebu službenog položaja u slučaju rudnika Brskovo.

“U krivičnoj prijavi smo naveli da su Ibrahimović i Šahmanović u svojstvu ministra i državnog sekretara u Ministarstva kapitalnih investicija, svjesni svog djela čijim su izvršenjem htjeli protivpravnim iskorišćavanjem svog službenog položaja i ovlašćenja i prekoračenjem istih pribaviti drugom korist, nanijeti štetu drugom i teže povrijediti prava drugih, na način što su protivno imperativnim propisima ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju sulfidne polimetalične rude na istražno-eksploatacionom prostoru bivšeg rudnika Brskovo kod Mojkovca od 10. decembra 2010. godine, sa aneksima, kao i protivpravnim iskorišćavanjem svog službenog položaja i svojih ovlašćenja, spriječili raskidanje ugovora i pored sticanja uslova za raskid”, navodi se u saopštenju GI Zdravi Mojkovac.

Iz MKI su rekli da rješenje za izlaz iz predmetne situacije traže kroz intenzivnu komunikaciju sa drugim relevantnim resorima i insistiraju na zauzimanju zajedničkog stava Vlade.

„Uvjeravamo javnost da MKI postupa u najboljem interesu građana i države Crne Gore i da ćemo i u narednom periodu, u ovom i svim ostalim slučajevima, postupati sa nužnom dozom opreza i kako svojim ishitrenim odlukama ne bismo izazvali bilo kakve štetne posljedice po životnu sredinu ali ni za drzavni budžet“, navodi se u saopštenju.

Ministarstvo kapitalnih investicija, kako se dodaje, sve svoje poslove obavlja sa punom pažnjom i brigom o zaštiti životne sredine, pa zato i poštuje svakog građanina i organizaciju da i na ovaj način štiti svoje pravo na zdravu životnu sredinu.

„Međutim, ukazujemo da je trenutak podnošenja krivične prijave mnogo više političke nego ekološke prirode imajući u vidu da se savršeno uklapa u vrstu i oblik aktuelne medijske kampanje protiv ministra Ibrahimovića“, zaključuje se u saopštenju.

