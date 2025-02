 Ministarstvo turizma: Podržavamo uvođenje reda u upravljanju morskim dobrom u skladu sa EU standarima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo turzima podržava uvođenje reda u upravljanju morskim dobrom u skladu sa evropskim standardima, saopšteno je iz tog resora.

Navodi se da odluka Vlade da usvoji izmjene i dopune Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za period 2024-2028. godine, odnosno raspiše novi tender za zakup crnogorskih plaža, predstavlja važan iskorak ka efikasnijem i održivijem upravljanju morskim dobrom, u interesu kako građana, tako i privrede.

“S tim u vezi, podržavamo napore Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, kao i Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, da uvedu red u ovu oblast i omoguće tržišnu utakmicu u kojoj svi imaju jednake šanse”, rekli su iz Ministarstva.

Važno je, kako se dodaje, usmjeriti aktivnosti ka podizanju kako kvaliteta usluge, tako i profita države.

“Jednako je važno obezbijediti fer uslove za sve potencijalne zakupce”, poručuje se u saopštenju.

Kako se dodaje, cilj je jačanje konkurentnosti i transparentnosti, što je ključno za dalji razvoj turističkog sektora i privrede u cjelini.

“A primjena standarda tržišne transparentnosti je i dio obaveza usklađivanja sa procedurama i standardima EU”, podsjeća se u saopštenju.

Ministarstvo turizma, kako se navodi, nastaviće da podržava sve inicijative koje doprinose održivom razvoju, unapređenju turističke ponude i jačanju institucionalnog okvira u upravljanju prirodnim resursima.

