Martinović: Znanje i iskustvo dijaspore značajni za razvoj Crne Gore

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Znanje i iskustvo crnogorske dijaspore značajni za razvoj Crne Gore, poručio je ministar turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Vladimir Martinović.

“Crna Gora će učiniti sve da vam olakša poslovanje na našem tržištu, da optimalno zaokružite vaše investicije”, kazao je Martinović na sastanku sa crnogorskom dijasporom u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), organizovanim u okviru posjete predstavnika Ministarstva Sajmu turizma u Njujorku.

On je naveo da su znanje i iskustvo dijaspore u zapadnom svijetu velika prednost za razvoj domovine.

“Danas u Crnoj Gori postoji nekoliko razvojnih stubova, a jedan od njih je turizam, koji je u nadležnosti našeg Ministarstva”, rekao je Martinović.

On je dodao da je formiranje resora u čijoj nadležnosti je razvoj sjevera dokaz posvećenosti Vlade.

Martinović je kazao da se taj razvoj ne odnosi samo turizam, već i poljoprivredu, energetiku i druge privredne grane gdje postoji mogućnost saradnje i koje su prilika za investicije.

On je rekao da Crna Gora ima veliku šansu i otvoren put ka EU i pozvao sve da budu saradnici i partneri u njenom razvoju.

Martinović je, govoreći o odlasku crnogorskih građana u SAD, rekao da, uprkos tome što su u potrazi za boljim životom otišli iz matične zemlje, oni nijesu zaboravili svoje korjene i Crnu Goru.

„Zato ova Vlada sa poštovanjem i divljenjem prema svima vama izražava zahvalnost na vašem dosadašnjem trudu i želji da pomognete svojoj otadžbini”, poručio je Martinović.

On je dodao da je u prethodnom periodu dosta bilo „ispraznih priča“, kao i da će ova Vlada i resorno Ministarstvo uvažavati samo rezultate.

Predstavnici dijaspore poručili su da će nastaviti da predstavljaju Crnu Goru u SAD-u na najbolji mogući način, kao i da vjeruju da će u ovoj Vladi naći strateškog partnera.

Oni su kazali da bi trebalo da budu u stalnom kontaktu, jer je to jedini način da se uvidi gdje su poslovne barijere i koji su prioritetni projekti za ulaganje.

