Marko Nišavić predsjednik Odbora direktora Luke Bar

Bar, (MINA-BUSINESS) – Na današnjoj konstitutivnoj sjednici Odbora direktora Luke Bar za predsjednika je jednoglasno imenovan Marko Nišavić, a za njegovog zamjenika Darko Pekić.

Iz Luke Bar je saopšteno da su predstavnici državnog kapitala i Vladimir Dragović i Nedžib Ibrišimović, dok je predstavnik manjinskih akcionara Vladan Vučelić.

“Upravljanje najvećom crnogorskom lukom u narednih godinu biće izazovan zadatak koji je novi Odbor direktora sa spremnošću prihvatio”, navodi se u saopštenju kompanije.

