Mandić otkazao sjutrašnju sjednicu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Skupštine, Andrija Mandić otkazao je sjednicu vanrednog zasijedanja, koja je bila zakazana za sjutra u 12 sati.

Iz Skupštine je saopšteno da je Mandić to uradio na zahtjev 41 poslanika, koji su, između ostalih, bili podnosioci zahtjeva za održavanje te sjednice.

Na dnevnom redu sjednice bilo je ponovno odlučivanje o Zakonu o Razvojnoj banci Crne Gore.

