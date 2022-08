Konferencija o regulatornim izazovima krajem septembra

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Međunarodna konferencija na temu trenutnih i budućih regulatornih izazova i usaglašavanja sa evropskim regulatornim okvirom, koju organizuje Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP), biće održana od 26. do 28. septembra u hotelu Splendid u Budvi.

“Konferencija, koja se ove godine održava 19. put, jedan je od vodećih skupova regulatora u regionu centralne i jugoistočne Evrope, na kome se raspravlja o različitim aspektima regulacije tržišta elektronskih komunikacija”, rekli su iz EKIP-a.

Poseban akcenat ovogodišnje konferencije činiće različite teme, između ostalih, digitalna transformacija, razvoj širokopojasnog pristupa, iskustva u vezi implementacije 5G-a, povećanje dostupnosti mreža i servisa, implementacija digitalnog radija, promocija konkurentnog tržišta.

Učesnici konferencije razgovaraće i o analizi tržišta, regulatornim mjerama, međunarodnom romingu, jačanju zaštite korisnika i identifikaciji najboljih praksi kada je u pitanju svijest potrošača.

Konferencija će biti održana na crnogorskom i engleskom jeziku, sa simultanim prevodom.

