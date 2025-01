Joković pozvao sve da kupuju domaće proizvode

Tuzi, (MINA-BUSINESS) – Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vladimirom Jokovićem, koji je danas posjetio fabriku čipsa u Tuzima, pozvao je sve da kupuju domaće proizvode.

On je zajedno sa predsjednikom Opštine Tuzi, Lindonom Gjelajom imao priliku da se bliže upoznaju sa svim fazama procesa proizvodnje čipsa, počevši od odabira sirovina pa sve do finalnog proizvoda.

Takođe, rukovodstvo fabrike predstavilo je proizvodne kapacitete, korišćene tehnologije, kao i način prodaje na tržištu.

Gjelaj je, kako je saopšteno iz Opštine Tuzi, upoznao Jokovića sa razvojnim planovima koje opština sprovodi za poljoprivredu i subvencijama predviđenim za ovu godinu, koje iznose 589 hiljada EUR.

Gjelaj je pozvao Jokovića na međuinstitucionalnu saradnju u korist lokalnih preduzeća.

Joković je pohvalio osoblje firme za njihov predan rad.

“Ova posjeta je naglasila značaj institucionalne podrške biznisima, koji igraju izuzetnu ulogu u ekonomskom razvoju zemlje, kao i u otvaranju novih radnih mjesta”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS