Jeftinije sve vrste goriva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sve vrste goriva u Crnoj Gori od ponoći će pojeftiniti sedam do 13 centi, saopštilo je Ministarstvo kapitalnih investicija.

Eurosuper 95 i 98 pojeftiniće po 13 centi i u narednih 15 dana koštaće 1,3 EUR, odnosno 1,34 EUR.

Cijena eurodizela biće niža devet centi i iznosiće 1,42 EUR.

Lož ulje će pojeftiniti sedam centi na 1,5 EUR.

Posljednje promjene cijena goriva bile su 6. decembra, kada su sve vrste goriva pojeftinile jedan do devet centi.

