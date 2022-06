Jačanje ekonomske saradnje važnije nego ikad

Ohrid, (MINA-BUSINESS) – Lideri Zapadnog Balkana su se snažno obavezali da će doprinijeti ekonomskom razvoju regiona, ali sada te obaveze zahtijevaju akciju, pojednostavljenu jedinstvenim glasom i zajedničkim naporom, saopštio je direktor CEFTA Sekretarijata, Emir Đikić.

On je na ovogodišnjem Prespa forumu pod nazivom Oblikovanje budućnosti Zapadnog Balkana u savremenoj evropskoj bezbjednosnoj arhitekturi kazao da je jačanje ekonomske saradnje između ekonomija Zapadnog Balkana važnije nego ikad.

Učešće na panel sesiji „65 godina nakon Rimskog ugovora: da li je Evropa u potpunosti ekonomski rekonstruisana i integrisana?“, panelisti su diskutovali o Zajedničkom regionalnom tržištu i o Ekonomskom i investicionom planu EU za Zapadni Balkan, kao putevima za podupiranje ekonomskog oporavka, konvergencije i integracije regiona u jedinstveno tržište EU.

Kao preduslov za uspješnu integraciju Zapadnog Balkana u EU ističe se hitna potreba za preduzimanjem snažnih ekonomskih, infrastrukturnih i finansijskih mjera.

“Takođe je ključno zadržati zamah opipljivih rezultata koje smo zajedno postigli i osloboditi potencijal rasta jačanjem regionalne ekonomske integracije”, rekao je Đikić tokom panela.

On je naveo da nas 65 godina Rimskog ugovora uči da je zajedničko regionalno tržište način da to učinimo.

“Fokusirajući se na viziju zajedničkog tržišta EU, postavili smo ambiciozne prioritete za ovu godinu, sa ciljem da dodatno olakšamo trgovinu robom i uslugama u CEFTA-i i razvijemo nove mehanizme za unaprijeđenje trgovine između strana“, kazao je Đikić.

Panel su otvorili predsjednik Vlade Sjeverne Makedonije Dimitar Kovačevski i evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji. Među panelistima bili su premijeri i ministri iz regiona, kao i predstavnici regionalnih organizacija.

Učesnici su istakli važnost hitne potrebe za oporavak privrede, ali su se osvrnuli i na značaj saradnje između CEFTA strana i ubrzanja procesa u okviru Zajedničkog regionalnog tržišta.

“Što prije počnemo da radimo u tom smjeru, to će nam biti bliže jedinstveno tržište EU, što je potvrđeno u Ekonomskom i investicionom planu. Dijelimo vrijednosti EU i možemo doprinijeti njenom napretku i prosperitetu. Inkluzivne regionalne i evropske integracije samo su dva dijela jedne ekonomske realnosti”, dodao je Đikić.

Kako je cijela Evropa suočena sa dramatičnim i do sada neviđenim razvojem događaja sa mogućim širim uticajem, drugo izdanje Prespa foruma 2022 pokrilo je najhitnija sigurnosna, politička i ekonomska pitanja sa kojima se Evropa i Zapadni Balkan suočavaju.

“Uzimajući u obzir hitnu potrebu brze regionalne ekonomske saradnje i oporavka, posebno u svjetlu zajedničkog regionalnog tržišta, Ekonomskog i investicionog plana EU za zapadni Balkan, važnost CEFTA sporazuma je više nego neophodna u ponovnoj izgradnji otpornog ekonomskog okruženja i očuvanju strateških partnerstva u svjetlu geopolitičkog buđenja”, navodi se u saopštenju.

Ideja Prespa forumskog dijaloga je, kako se zaključuje, da omogući plodnu intelektualnu i političku debatu, kroz formalne i neformalne sastanke koji bi proizveli ideje za procese, praktična i moguća rješenja za otvorena pitanja regionalnog i globalnog karaktera, koja bi trebalo da pruži suštinski podsticaj za promovisanje regionalne saradnje.

