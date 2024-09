Ivančević: Povećanje PDV-a posljednji Vladin udarac turizmu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Većina hotelijera prodala je pakete za narednu godinu uz očekivanje PDV-a od sedam odsto na smještajne kapacitete, te će skok za hotelski smještaj na 15 odsto rezultirati ozbiljnim gubicima, tvrdi član Odbora za turizam Privredne komore, Dragan Ivančević.

Pored toga, kako je naveo, ovogodišnja turistička sezona bila je ispod očekivanja i znatno ispod projektovanih nivoa, prenosi Pobjeda.

Ivančević, koji je direktor turističke agencije Mac Sun Montenegro, upozorio je da će nova poreska politika dodatno pogoršati ionako tešku situaciju, čineći Crnu Goru skupljom destinacijom u odnosu na kvalitet usluga, što bi moglo imati ozbiljne posljedice po sektor turizma.

“Ova odluka je posljednji udarac za crnogorski turizam”, kazao je Ivančević za Pobjedu, dodajući da će nova politika značajno uticati na konkurentnost destinacije i obeshrabriti potencijalne goste.

On je rekao da, uz to, trenutna turistička sezona pokazuje ozbiljne probleme – broj noćenja i turističkih dolazaka neće dostići projektovane nivoe, što je rezultat nedovoljne pripremljenosti destinacije. Sa svim problemima koje smo već identifikovali ove godine – od niskog nivoa pripremljenosti do nedostatka radne snage – boji se da nas 2025. godina čeka sa još lošijom sezonom.

Iz Nacionalne turističke organizacije, međutim, tvrde da je, iako nemaju sve zvanične podatke, ova sezona po mnogim parametrima na istom nivou u odnosu na prošlogodišnju.

Milena Vujović iz NTO-a navodi da je 5. avgusta u Crnoj Gori boravilo 100 hiljada gostiju, što predstavlja rast od četiri odsto u odnosu na prethodnu godinu i ostvarenje od 90 odsto u odnosu na 2019. godinu. Takođe, prema podacima CBCG, prihod od turizma u drugom kvartalu bio je 340 miliona EUR, što je rast od dva odsto u odnosu na isti period prošle godine i 64 odsto u odnosu na 2019. godinu.

Ivančević je rekao da broj noćenja i broj turista ove godine neće dostići projektovane nivoe.

Prema njegovim rječima, trenutna sezona nije bila uspješna zbog nedovoljne pripremljenosti. Uočeno je da su gradski turistički objekti i kupališta bili neuređeni tokom presezone i sezone, infrastruktura je bila nepripremljena, a nedostatak radne snage predstavljao je veliki izazov.

Osim toga, kako je dodao, nedostatak jasnih smjernica i loše vođenje turističkih mjesta uz obalu doprinijeli su stvaranju negativne slike o kvalitetu turističke ponude.

“Posebno zabrinjavajuće jeste to što smo privukli niskoplatežnu klijentelu, koja nije bila u mogućnosti da zadovolji očekivanja u pogledu vanpansionske potrošnje. Nedostatak gostiju sa zapadnoevropskog tržišta i izostanak organizovanog turizma stvorili su značajne praznine u rezervacijama malih hotela, pansiona i privatnog smeštaja, čime su naša očekivanja ostala neispunjena u svim segmentima turističke ponude”, naveo je Ivančević.

On je ocijenio da će usvajanjem nove poreske politike, naročito u vezi s povećanjem PDV-a, crnogorski turizam dodatno trpjeti ozbiljne posljedice.

“Ovo može biti posljednji udarac koji je Vlada zadala sektoru turizma, jer će nova politika značajno uticati na konkurentnost Crne Gore kao turističke destinacije. Povećanje troškova za turističke usluge učiniće nas mnogo skupljom destinacijom u odnosu na kvalitet usluge koji trenutno pružamo, što bi moglo obeshrabriti potencijalne goste i dodatno otežati već izazovnu situaciju na tržištu”, rekao je Ivančević.

On je naglasio da ovo predstavlja problem sa nesagledivim posljedicama, posebno u kontekstu konkurentnosti u odnosu na susjedne zemlje koje razvijaju svoj turizam.

“Plašim se da ćemo u tim uslovima znatno zaostajati za konkurentskim destinacijama, što bi moglo ugroziti dalji razvoj crnogorskog turizma i dovesti do njegovog propadanja. Vlada ne prepoznaje na pravi način kako zaustaviti silaznu putanju kvaliteta turističke ponude, a time i promjenu strukture gostiju. Umjesto strateških poteza, novi potezi Vlade dodatno pogoršavaju situaciju. Strahujem da ćemo postati ne samo neinteresantni za turiste, već i preskupi, jer turističke kompanije neće moći da opstanu u ovim uslovima”, smatra Ivančević.

To će, kako je zaključio, biti ozbiljan udarac za sektor turizma i ugostiteljstva, budući da će mnoge kompanije biti primorane da povećaju cijene kako bi se izborile sa rastućim dažbinama, što ih stavlja u nepovoljan položaj u odnosu na konkurenciju.

