Isplaćena višedecenijska potraživanja bivšim radnicima “Radoje Dakić”

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo finansija je, po osnovu šest presuda koje je dostavila Kancelarija Zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava, na ime bivših radnika fabrike “Radoje Dakića” u stečaju isplatilo ukupno 4,75 miliona EUR.

“Od toga je oko 100 hiljada EUR uplaćeno u depozit Osnovnog suda, do okončanja ostavinskih postupaka”, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Takođe, Ministarstvo je, kako su dodali, do sada isplatilo i 1,55 miliona EUR u izvršenju odluka Ustavnog suda, a na ime naknade nematerijalne štete.

Iz Ministarstva su podsjetili da je Vlada, sa ciljem rješavanja ove dugogodišnje problematike, na sjednici 10. maja usvojila Informaciju o šest presuda Evropskog suda za ljudska prava, donijetih protiv Crne Gore, po predstavkama 513 bivših radnika, a koju je dostavila Kancelarija Zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom.

Vlada je zadužila resor finansija da formira komisiju, sastavljenu od predstavnika Ministarstva finansija, Zaštitnika imovinsko pravnih interesa i vještaka ekonomsko finansijske struke, kako bi se precizno utvrdili iznosi neisplaćenih potraživanja koja su utvrđena pravosnažnim i izvršnim odlukama domaćih sudova, a koje su bile predmet razmatranja Evropskog suda za ljudska prava.

Ministar finansija, Novica Vuković, je formirao pomenutu komisiju koja je završila posao u predviđenom roku, nakon čega je, postupajući po zahtjevima Zastupnice pred Evropskim sudom za ljudska prava, Ministarstvo 11. jula, a zatim i 19. jula ove godine, izvršilo isplatu bivšim radnicima, posredstvom advokatskih kancelarija.

“Takođe, Ministarstvo finansija, u saradnji sa Ministarstvom pravde, priprema Akcioni plan, kojim će se, između ostalog, utvrditi ukupan iznos neisplaćenih potraživanja za preostale radnike, koji nijesu obuhvaćeni pomenutim presudama, kako bi se u razumnom roku izvršilo namirenje bivših radnika u cjelosti i riješio ovaj višedecenijski problem bivših radnika nekadašnjeg privrednog giganta Crne Gore”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS