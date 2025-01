Indeksi se oporavili

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Dionice su u utorak porasle, oporavivši se od rasprodaje izazvane pojavom kineskog startupa za vještačku inteligenciju DeepSeek koji je uzdrmao dionice tehnološke industrije.

Indeks S&P 500 dobio je oko jedna odsto s oštećenim tehnološkim dionicama koje su zabilježile najveći dobitak među sektorima. SPDR fond Technology Select Sector (XLK) porastao je dva odsto nakon gubitka od 4,9 odsto u ponedjeljak. Nasdaq Composite porastao je dva odsto nakon pada od 3,1 odsto prije dan.

Dow Jones Industrial Average napredovao je 134 boda ili 0,3 odsto, prenosi SEEbiz.

Sve su oči bile uprte u Nvidiju tokom trgovanja u utorak s glavnim prosjecima koji su se kretali u korak s unutardnevnim fluktuacijama lidera na tržištu AI. Dionice su porasle sedam odsto u poslijepodnevnom trgovanju nakon što su nakratko zabilježile gubitke ranije tokom sesije.

U prethodnoj sesiji, Nvidia je izgubila 17 odsto ili gotovo 600 milijardi USD tržišne vrijednosti – što je ikad najveći jednodnevni pad vrijednosti za američku firmu. Tehnološki konkurenti Broadcom i Oracle na sličan su način porasli tri odsto nakon velikih gubitaka u ponedjeljak.

Prijetnja DeepSeek AI došla je do vrhunca u ponedjeljak nakon buke na društvenim mrežama tokom vikenda. Kineski startup prošlog je mjeseca predstavio besplatni model velikog jezika otvorenog koda za koji kaže da je za izgradnju trebalo manje od šest miliona USD.

Razvoj je podstakao zabrinutost oko ulaganja Big Tech-a u vještačku inteligenciju koja je podsticala proizvođače čipova, prvenstveno Nvidiju. DeepSeek, koji je otvorenog koda i navodno ga pokreće postava čipa koja košta djelić ostalih vodećih AI modela, u ponedjeljak je nadmašio konkurentski OpenAI i postao najpreuzimanija besplatna aplikacija u SAD-u na Appleovom App Storeu.

Ulagači su se nadali da će Nvidia ostati u plusu kako bi ojačala povjerenje u trgovinu vještačkom inteligencijom, koja je podigla ne samo dionice proizvođača čipova u prošloj godini, već i dalekosežne djelove tržišta poput proizvođača električne energije. Dok je Nvidia u utorak bila u plusu, Thomas Martin iz GLOBALT Investmentsa kaže da bi investitori ipak trebalo da čuvaju leđa.

Pažnja ulagača okreće se prema korporativnim prihodima koji bi trebalo da budu objavljeni ove sedmice. U nadolazećim danima izvijestiće se o nizu kompanija iz Sedam veličanstvenih, s Meta Platformama, Microsoftom, Teslom i Appleom krajem ove sedmice.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS