Indeksi blago pali

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u srijedu cijene dionica pale, jer je zapisnik sa sjednice američke centralne banke pokazao da su njeni čelnici zabrinuti zbog likvidnosti regionalnih banaka, pa ulagače nije značanije podstakla ni vijest o popuštanju inflacije.

Dow Jones oslabio je 0,11 odsto na 33.646 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,41 odsto na 4.091 poen, a Nasdaq indeks 0,85 odsto na 11.929 bodova.

Cijelo vrijeme indeksi su oscilirali između pozitivnog i negativnog područja, da bi na kraju završili u minusu, prenosi Hina.

Podršku tržištu pružio je izvještaj prema kojemu su u martu potrošačke cijene u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) porasle 0,1 odsto na mjesečnom nivou i pet odsto na godišnjem, što je značajno usporavanje u odnosu na šest odsto u prethodnom mjesecu.

To su i bolji podaci nego što se očekivalo.

No, temeljna stopa inflacije, iz koje su isključene cijene energije i hrane, porasla je 0,4 odsto na mjesečnom nivou, a 5,6 odsto na godišnjem, što je blago ubrzanje s 5,5 odsto mjesec ranije.

Ti podaci pokazuju da zaoštravanje monetarne politike američke centralne banke, Federalne rezerve (Fed) daje rezultate, ali i da je inflacija i dalje značajno iznad planirane vrijednosti Fed-a od dva odsto.

Stoga se očekuje da će Fed nastaviti s podizanjem kamatnih stopa. Na tržištu novca procjenjuje se da postoji 70 odsto izgleda da će Fed na sjednici u maju povećati ključne kamate za dodatnih 0,25 procentnih poena.

Negativno je na tržište uticao zapisnik s posljednje sjednice Fed-a, jer je nekoliko čelnika izrazilo zabrinutost u vezi sa likvidnošću regionalnih banaka i mogućnosti da bi propast Silicon Valley i nekoliko drugih banaka mogla izazvati recesiju u drugom dijelu godine.

„Zapisnik je jasno pokazao da je Fed zabrinut zbog krize pojedinih banaka, ali i zbog i dalje povišenih cijena”, rekao je direktor u fimri AXS Investments, Greg Bassuk.

Ulagači su u oprezu i zbog početka sezone objave kvartalnih poslovnih rezultata kompanija i banaka.

Sjutra će izvještaje objaviti tri velike banke – Citigroup, JPMorgan Chase i Wells Fargo, što bi moglo dati jasniju sliku o situaciji u sektoru, nakon kolapsa nekoliko regionalnih banaka u martu.

A na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,5 odsto na 7.824 boda, dok je frankfurtski DAX porastao 0,31 odsto na 15.703 poena, a pariski CAC neznatno na 7.396 bodova.

