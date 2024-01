Gorivo može biti jeftinije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Gorivo bi, prema sadašnjim procjenama, od narednog utorka moglo pojeftiniti dva do tri centa, saopštio je predstavnik Udruženja naftnih kompanija, Draško Striković.

On je Radiju Crne Gore kazao da je bilo 12 uzastopnih poskupljenja, pa pet pojeftinjenja goriva.

“Na početku ove godine opet uvećanje, reklo bi se simbolično, za cent ili dva. Sadašnje projekcije su da će već 15. januara, na narednom usklađivanju, biti promjena”, rekao je Striković, prenosi portal RTCG.

On je naveo da bi, prema sadašnjim preliminarnim procjenama, cijene goriva od 16. januara mogle biti niže dva do tri centa.

Prema njegovim riječima, ima razloga za optimizam da će ova godina donijeti stabilizaciju te niže cijene na tržištu naftnih derivata.

“Nezahvalno je davati dugoročnu prognozu, ali kako se u ovoj godini očekuje blaga stagnacija privrednih aktivnosti na svjetskom nivou, vrlo je vjerovatno i neka su očekivanja da će u ovoj godini doći do stabilizacije i postepenog snižavanja cijena goriva”, saopštio je Striković.

