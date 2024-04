Geopolitičke tenzije nijesu ugrozile stabilnost bankarskog sektora

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pozitivni trendovi crnogorskog bankarskog sektora svjedoče o njegovoj stabilnosti, koju nijesu ugrozile geopolitičke tenzije i brojni eksterni šokovi, saopštila je guvernerka Centralne banke (CBCG), Irena Radović.

Ona je, na sastanku crnogorske delegacije sa visokim zvaničnicima Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u nastavku proljećnih sastanaka u Vašingtonu, kazala da se na nivou sistema bilježi rast depozita, kredita i kapitala, dok nekvalitetni zajmovi ostvaruju pad.

„Uz stalno unapređivanje regulatornog okvira u pravcu njegove potpune harmonizacije sa pravnim tekovinama EU, CBCG je snažno posvećena pregovaračkom procesu kroz rukovođenje radnim grupama za tri pregovaračka poglavlja i aktivnim učešćem u radu radnih tijela za još sedam poglavlja“, navela je Radović.

Ona se predstavnicima MMF-a zahvalila na podršci tokom pripreme nedavno usvojenog Zakona o Centralnoj banci.

Zamjenik generalne direktorice MMF-a, Bo Li, poručio je da je ta međunarodna institucija spremna da podrži CBCG u realizaciji inicijativa koje imaju za cilj snažniju ekonomsku inkluziju žena i ozelenjavanje finansijskog sektora, što su oblasti koje su obje strane ocijenile izuzetno važnim.

Li je kazao da je impresioniran rezultatima ostvarenim u regulatornoj reformi i dodao da je veoma značajno što je očuvana stabilnost bankarskog sistema, ali i nezavisnosti CBCG.

„Nezavisnost centralne banke izuzetno je važna, jer osigurava njen kredibilitet i efikasno obavljanje kontrolne uloge“, rekao je Li.

Ministar finansija Novica Vuković, koji je sa Radović predvodio crnogorsku delegaciju u Vašingtonu, poručio je da Vlada ima za cilj da promoviše uravnotežen i održiv ekonomski rast kroz unaprjeđene mjere fiskalne i makroekonomske politike, strukturne reforme i novi investicioni ciklus, dominantno u sektorima infrastrukture, turizma, poljoprivrede i informacionih tehnologija.

On je naveo da je cilj Crne Gore da do juna usvoji Fiskalnu strategiju, kao i da do kraja godine implementira novu srednjoročnu strategiju upravljanja dugom 2025-2027, istučući da bi ekspertska podrša MMF-a u tom dijelu bila veoma značajna.

Vuković je, prezentujući dosadašnje rezultate sektora finansija, podsjetio da je u martu emitovan prvi dolarski bond od 750 miliona USD, na period od sedam godina, sa kamatnom stopom od 7,25 odsto, kada je ostvarena i najveća potražnja za domaćim obveznicama koju je Crna Gora ikada postigla, u iznosu od 4,75 milijardi USD od 250 investitora.

Na sastanku sa crnogorskom delegacijom, pored Lija, učestvovao je direktor Sektora za Evropu, Alfred Kammer, izvršni direktor Belgijsko-holandske konstituence Paul Hilbers i njegov zamjenik Luc Dresse. Sastancima je prisustvovao i šef misije MMF-a za Crnu Goru Srikant Seshadri.

Iz CBCG je saopšteno da je Radović, trećeg dana boravka u Vašingtonu, učestvovala je i na plenarnoj sjednici Međunarodnog monetarnog i finansijskog komiteta (IMFC), koga čine ministri finansija i guverneri centralnih banaka članica MMF-a.

