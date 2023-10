EU i SB pružaju podršku Crnoj Gori za ulazak u SEPA sistem

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Centralna banka (CBCG) je u potpunosti uskladila regulativu u oblasti platnog prometa sa pravnim tekovinama EU i predano radi na potpunoj konvergenciji sa SEPA uslovima, saopštio je njen guverner, Radoje Žugić, na sastanku sa predstavnicima Svjetske banke (SB).

On se zahvalio predstavnicima SB i EU na pružanju podrške i prepoznavanju značaja procesa približavanja zemalja Zapadnog Balkana standardima EU i ispunjavanju uslova za integraciju u SEPA sistem, odnosno pristupanje jedinstvenom području plaćanja u eurima.

“Kroz podršku snaženju naših platnih sistema, dajete impuls regionalnom ekonomskom uvezivanju, kao i integraciji regiona Zapadnog Balkana u EU”, rekao je Žugić.

Iz CBCG su saopštili da delegacija SB, u čijem su sastavu eksperti iz oblasti regulative platnog prometa i sajber bezbjednosti platnih sistema, boravi ove sedmice u Crnoj Gori. Posjeta je dio projeka Modernizacija platnih sistema koji finansira EU, a kroz koji će biti pružena podrška zemljama Zapadnog Balkana u njihovom približavanju standardima EU i ispunjavanju uslova za integraciju u SEPA sistem.

„Imajući u vidu da CBCG pored ovog projekta, koordinira i projektom Analiza (ne)usklađenosti nacionalne legislative sa zahtjevima SEPA-e, podržanim od Evropske komisije, ova institucija strateški pristupa procesu apliciranja Crne Gore jedinstvenom području plaćanja u eurima, koji bi imao značajne pozitivne efekte, prvenstveno u vidu smanjenja troškova platnog prometa sa SEPA članicama, brže i efikasnije trgovine crnogorskih preduzeća sa članicama EU i privlačenja SDI-a“, navodi se u saopštenju.

CBCG, kako su kazali, ima za cilj da Crna Gora preda aplikaciju za članstvo u SEPA do kraja naredne godine.

„Saglasivši se oko činjenice da je, usljed ubrzanog tehnološkog razvoja i svakodnevnog usvajanja novih tehnologija, finansijski sektor postao veoma ranjiv, sagovornici su zaključili da je neophodno testirati efikasnost politika i procedura za sajber bezbjednost i u skladu sa nalazima, preduzimati mjere u cilju ublažavanja rizika“, rekli su iz CBCG.

Eksperti SB će, tokom boravka u Crnoj Gori, održati više sastanaka sa predstavnicima CBCG u cilju prikupljanja potrebnih informacija o relevantnim politikama i procedurama u oblasti sajber bezbjednosti platnih sistema i eliminisanja regulatornih neusklađenosti sa SEPA zahtjevima. Planirane su i tri radionice o principima infrastrukture finansijskog tržišta u kontekstu nadzora za operatere platnih sistema i pružaoce platnih usluga.

