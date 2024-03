Đurović: Zbog očekivanog pada kamata trebalo sačekati sa zaduženjem

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Najave američkih Federalnih rezervi (Fed) i Evropske centralne banke (ECB) da bi kamate mogle pasti već početkom juna govori o tome da se trebalo sačekati sa zaduženjem i emitovanjem obveznica, ocijenio je potpredsjednik Građanskog pokreta URA, Goran Đurović.

On je kazao da je iole upućenim u makroekonomska kretanjima bilo jasno da se borba Fed-a i ECB-a protiv inflacije, podizanjem kamatnih stopa, bliži kraju i da inflacija usporava, a da se u nekim državama već bilježi i deflacija.

“Pitanje je dana kada će krenuti pad kamatnih stopa i trebalo je sačekati sa ovolikim zaduženjem kako bi se obezbijedili bolji i povoljniji uslovi za Crnu Goru”, rekao je Đurović.

On smatra da je bila nepotrebna mistika oko cijelog procesa, počevši od internog dokumenta na Vladi pa do šturih informacija, gdje su se cifre mijenjale iz sata u sat.

Đurović je saopštio da, kao rezultat takve mistične transakcije, nedostaju specifikacija troškova obveznica, podaci o tome koliko je koštao pravni tim, listiranje na berzi, ali i hedžing, kao i ko ga je radio.

“Brojna su pitanja koja traže odgovor, jer se ovdje radi o državnom zaduženju, koje iziskuje maksimalnu transparentnost”, zaključio je Đurović.

