Dijaspora pomaže u ukupnom ekonomskom i privrednom razvoju države

Podgorica, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Brojna dijaspora Crne Gore koja se nalazi u Njujorku, svake godine posjećuje svoju matičnu zemlju i na taj način pomaže u njenom ukupnom ekonomskom i privrednom razvoju, saopštio je ministar dijapore, Mirsad Azemović.

Azemović je, zajedno sa saradnicima, posjetio sajam turizma New York Travel Adventure Show, u okviru radne posjete Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

On je, kako je saopšteno iz Ministarstva, obišao štand Crne Gore, gdje su prirodne i turističke potencijale države predstavili Nacionalna turistička organizacija (NTO), lokalne turističke organizacije, brojni turoperateri i agencije.

Azemović je pružio podršku ovakvom vidu promocije Crne Gore na jednom od najprestižnijih sajmova turizma u svijetu.

“Ovakvi skupovi su svakako i prilika da se razgovara i o još bližem uvezivanju dijaspore sa Crnom Gorom”, kazao je Azemović.

