Damjanović: Budžet održiv i realno utemeljen

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Budžet za narednu godinu je održiv, realno utemeljen i u funkciji revitalizacije privrede i očuvanja nivoa životnog standarda zaposlenih, penzionera i ostalih kategorija, saopštio je ministar finansija, Aleksandar Damjanović.

On je na skupštinskom Odboru za ekonomiju, finansije i budžet, koji je danas počeo raspravu o Predlogu zakona o budžetu za narednu godinu, kazao da je budžet iskaz trenutnog ekonomskog i finansijskog stanja u državi.

„Ovo je jedan predlog koji je na oprezan i odgovoran način ukalkulisao sve što su unutrašni i spoljni faktori koji će uticati na javne finansije tokom naredne godine“, rekao je Damjanović u uvodnom izlaganju.

On je naveo da je to možda budžet sa najvećim procentom mandatornih izdataka ikada.

„Ti mandatorni izdaci su na istorijskom maksimumu. Tu se prije svega misli na zakonski osnov za penzije, zarade, socijalne izdatke i ostale mandatorne troškove“, objasnio je Damjanović.

Prema njegovim riječima, planiran je i rast kapitalnog budžeta, ukoliko se izuzme projekat auto-puta, koji je, što se tiče prioritetne dionice, zaokružen.

„U odnosu na prihode, trudili smo se da ih planiramo konzervativno. Planiran je rast privrede od četiri odsto i to takođe smatramo konzervativnim planiranjem”, naveo je Damjanović.

Deficit je projektovan na 5,9 odsto.

Damjanović je najavio i da će nivo depozita biti veći od projektovanog, što znači da će nedostajuća sredstva biti niža.

„Intenzivno komuniciramo sa našim partnerskim bankama, njih četiri-pet. Nijesu to ni kvazi fondovi, ni čudni kupci obveznica. U tim direktnim razgovorima sa majkama bankama, imamo neke najave da bismo našu finansijsku konstrukciju tokom naredne godine mogli uredno da sklopimo“, rekao je Damjanović i dodao da je partner takođe i Svjetska banka (SB).

Damjanović je saopštio da je budžet pokušaj da se naredne, neizvjesne godine, stvore uslovi za očuvanje životnog standarda građana i, u mjeri mogućeg, povećaju zarade i penzije, kako bismo 2024. i 2025. godine imali punu konsolidaciju.

Sjednica će se obaviti u dva dijela. Danas će riječ imati predstavnici predlagača i pozvani gosti, a sjutra bi trebalo da se nastavi rasprava u kojoj će učestvovati poslanici kao i predstavnici predlagača.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS