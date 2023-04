Crnoj Gori na raspolaganju treća tranša od 20 miliona kineskih juana

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar kapitalnih investicija, Ervin Ibrahimović i ambasador Kine, Fan Kun potpisali su Sporazum kojim se na raspolaganje Crnoj Gori stavlja treća tranša od 20 miliona kineskih juana, u okviru projekta rekonstrukcije mosta preko Đurđevića Tare.

Sporazum je potpisan u skladu sa ranije zaključenim ugovorom, uz ispoljena očekivanja da će se realizacija ovog projekta ubrzati u narednom periodu.

Oni su, kako je saopšteno iz resornog Ministarstva, tokom sastanka razgovarali o mogućnostima produbljivanja saradnje između dvije države.

Sastanak je bio prilika da se konkretnije razgovara o dinamici realizacije tekućih projekata na kojima su prisutne kineske firme, sa posebnim osvrtom na rekonstrukciju mosta preko Đurđevića Tare, a na osnovu ugovora o donaciji Vlade Kine Crnoj Gori koji je potpisan 1. decembra 2020. godine.

“Sagovornici su se složili da pomenuti projekat jeste pravi simbol prijateljstva dvije države i može biti primjer realizacija donatorskih projekata ove vrste”, zaključuje se u saopštenju.

