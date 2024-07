Crna Gora i Ulcinj dobijaju jedan od najljepših hotelsko-rezidencijalnih kompleksa u Evropi

Ulcinj, (MINA-BUSINESS) – Izgradnja luksuznog hotelsko-rezidencijalnog kompleksa Porta Rai u Ulcinju, vrijednog 160 miliona EUR, počeće u novembru, najavili su iz Karisma Hotels & Resorts i Dobrov & Family Group.

“Izgradnja jednog od najznačajnijih turističkih projekata u posljednjoj deceniji u ovom dijelu Evrope počeće u novembru ove godine, a procijenjena vrijednost investicije iznosi 160 miliona EUR”, navodi se u saopštenju.

Porta Rai će biti smješten na Velikoj plaži, najdužoj pješčanoj plaži u Evropi, pružajući posjetiocima i stanovnicima jedinstveno iskustvo uživanja u luksuzu na obali Jadranskog mora.

Hotelsko-rezidencijalni kompleks, kategorizacije sa pet zvjezdica, nudiće ekskluzivne restorane i barove, wellness i spa centar, sedam bazena, padel, teniski i košarkaški teren, mini golf, raznovrsne dječije sadržaje sa promenadom i ekskluzivnom retail zonom i u kompleksu će podjednako uživati kako gosti hotela, tako i posjetioci kompleksa.

Direktor Dobrov & Family Group za Crnu Goru, Dragan Lučić, rekao je da im je cilj da u novembru osiguraju početak gradnje, a plan je da cijeli projekat realizuju u periodu od tri do četiri godine.

“Vjerujemo da ćemo ovim projektom obogatiti turističku ponudu u regionu, i svima koji to žele da omogućimo novu adresu luksuza na najljepšoj plaži jadranskog primorja. Porta Rai će biti destinacija za kvalitetan odmor i relaksaciju, ali i mjesto gdje se susreću kultura, ekskluzivitet i priroda”, dodao je Lučić.

Naziv Porta Rai nosi duboko simboličko značenje, a simbolizuje “kapiju raja”.

Direktor Karisma Hotels & Resorts za Evropu i Bliski istok, Nemanja Kostić, kazao je da su se trudili da kroz razvoj koncepta Porta Rai, a kasnije i u pozicioniranju, ponude nešto inovativno i drugačije na regionalnom tržištu.

“Rezidencijalne jedinice najvišeg kvaliteta važna su komponenta ponude koju stvaramo, ali je najveći fokus u razvoju posvećen sadržajima za djecu i porodice. U skladu sa tim, zadovoljstvo mi je i što će cijeli kompleks biti smješten usred velikog parka, ispunjenog zelenim površinama i autentičnim mediteranskim zasadima, jer želimo da stvorimo ambijent po mjeri čovjeka”, objasnio je Kostić.

Dobrov & Family Group je međunarodna grupacija u privatnom vlasništvu, sa preko 35 godina iskustva u industrijskom i proizvodnom razvoju. Osnovna strategija je izgradnja održivog, inovativnog i konkurentnog poslovanja koje generiše stabilne prihode za dugoročni rast ovog porodičnog preduzeća.

Glavne aktivnosti grupe obuhvataju ugostiteljstvo, property development, preduzetnički kapital i ulaganje u obnovljivu energiju.

Poslujući širom Evrope, Dobrov & Family Group ima širok portfolio projekata u Češkoj, Švajcarskoj, na Kipru, u Crnoj Gori i Nemačkoj.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS