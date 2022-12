Cijene nafte blizu nivoa od 83 USD

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte zadržale su se u petak na međunarodnim tržištima blizu nivoa od 83 USD, zaključujući godinu u puno skromnijem plusu nego u prošloj godini zbog strahovanja od globalne recesije i slabljenja potražnje u Kini.

Na londonskom tržištu je cijena barela nakon podne bila niža 35 centi u odnosu zatvaranju trgovine u četvrtak i iznosila je 83,11 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po gotovo nepromijenjoj cijeni, od 78,5 USD.

Godina na izmaku donijela je skok cijena u martu na 139,13 USD, najviši nivo od 2008. godine, nakon što su ruska invazija na Ukrajinu i zapadne sankcije Moskvi podstakli zabrinutost za snabdjevanje ruskim barelima, prenosi Hina.

U drugoj polovini godine cijene su se naglo spustile pod pritiskom bojazni da bi visoke cijene energije i podignute kamatne stope u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i drugim velikim ekonomijama mogle gurnuti svijet u recesiju.

Na londonskom tržištu barel bi trebalo da zaključi godinu u plusu od oko 6,9 odsto, nakon što je u prošloj godini poskupio 50 odsto. Na američkom tržištu cijena bi trebalo da bude viša 4,4 odsto nego u prošloj godini kada je skočila 55 odsto.

U 2020. cijene su na oba tržišta pale jer je potražnju narušila pandemija.

“Ulagači oprezno ulaze u narednu godinu, očekujući dodatno povećanje kamatnih stopa i recesiju u zemljama širom svijeta”, rekao je Craig Erlam iz OANDA-e.

I on prognozira oscilacije i jako neizvjesnu godinu.

Leon Li iz CMC Marketsa smatra da su cijene u petak podržala učestala putovanja na kraju godine i najavljena ruska zabrana prodaje nafte i derivata zemljama koje su ograničile njihove cijene.

U narednoj godini balansiraće između tijesnog snabdjevanja i smanjene potražnje zbog pogoršanog makroekonomskog okruženja, prognozira Li.

“U narednoj godini globalna stopa nezaposlenosti trebalo bi naglo da poraste, što će ograničiti potražnju za energijom. Zato mislim da bi cijene nafte u narednoj godini mogle pasti na 60 USD”, objasnio je Li.

Kina je u ovoj godini zabrinula trgovce zbog strogih mjera protiv covida, koje su zatrle nadu u oporavak potražnje. Mjere su ublažene tek nedavno, a Kina je u ovoj godini zabilježila pad potražnje, nakon nekoliko godina rasta.

Analitičari i dalje prognoziraju njen oporavak u narednoj godini, ali tek nakon nekog vremena, budući da broj zaraženih covidom u posljednje vrijeme ponovo raste.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) nije u prazničnoj sedmici objavljivala cijenu korpe nafte svojih članica. Prošli četvrtak koštala je 81,14 USD.

