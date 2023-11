Cijene nafte blizu 82 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte stabilizovale su se u utorak na međunarodnim tržištima blizu 82 USD budući da ulagači čekaju odluku vodećih proizvođača o snabdijevanju u idućoj godini u okruženju posustajanja globalne ekonomije.

Na londonskom tržištu cijena barela je bila niža 35 centi i iznosila je 81,97 USD. U gotovo istom iznosu barel je pojeftinio i na američkom tržištu i njime se trgovalo po 77,47 USD, prenosi SEEbiz.

Tržišta je na početku sedmice podstakla informacija tri izvora u redovima Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) i njihovih saveznika da će na sastanku krajem mjeseca razmotriti mogućnost dodatnog smanjenja snabdijevanja.

“Nema sumnje da će predstojeći sastanak ministara energetike OPEC+ biti među najvažnijima u posljednje vrijeme i investitori trenutno pokušavaju da dokuče hoće li njihova odluka potvrditi signale i glasine”, rekao je Tamas Varga iz PVM-a.

Grupa će vjerovatno produžiti dogovor o smanjenom snabdijevanju i na iduću godinu ili će na tržište izbacivati još manje barela, predviđa osam analitičara.

“Grupa ima prostora za još značajnije smanjenje snabdijevanja, ali predviđamo da će Saudijska Arabija tražiti od drugih članica da iz ponude izbace još barela i da preuzmu dio tereta prilagodbe”, rekla je analitičarka RBC Capitala Helima Croft.

Proizvodnja u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) dostigla rekordni nivo i zalihe su u prve dvije sedmice novembra snažno porasle, a analitičari predviđaju da će novi izvještaji pokazati rast i u prošloj sedmici.

Udruženje proizvođača API trebalo bi da objavi izvještaje tokom dana, a vlada u srijedu.

OPEC je odvojeno objavio da je barel korpe nafte njegovih članica u ponedjeljak poskupio 3,36 USD, na 84,44 USD.

