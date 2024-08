Cijena barela na londonskoj berzi nešto viša od 77 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte stabilizovale su se u srijedu na međunarodnim tržištima, pri čemu barel na londonskoj berzi košta nešto više od 77 USD, nakon korekcije cijene izazvane očekivanjima o smanjenoj kineskoj potražnji.

Cijena barela se na londonskom tržištu nije znatnije promijenila u odnosu na prethodno zatvaranje, te iznosi 77,34 USD. Barelom se na američkom tržištu trgovalo po nepromijenjenoj cijeni, od 73,27 USD, prenosi Hrportfolio.

Otkako je na početku prošle sedmice premašila nivo od 82 USD, cijena nafte u Londonu do kraja utorka pala je 6,2 odsto, na najniži u posljednje dvije sedmice od 77,2 USD. Na američkom tržištu cijena je u istom periodu pala 7,5 odsto.

Najviše je na takvu korekciju cijena uticalo očekivanje slabije potražnje Kine, inače najveće svjetske uvoznice nafte. Ujedno, procjenjuje se da su prošlosedmične zalihe sirove nafte u SAD-u porasle.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) u odvojenom izvještaju je objavila da je u utorak cijena barela korpe nafte njenih članica pojeftinila 1,94 USD na 78,69 USD.

