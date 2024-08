Britanski blogeri u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Popularni blogeri iz Velike Britanije, njih šest, boravilo je od 15. do 20. avgusta u Crnoj Gori, što je bila da istraže i dožive njene prirodne ljepote, kulturu i bogatu istoriju, saopšteno je iz Nacionalne turističke organizacije (NTO).

Program posjete blogera, koju su organizovali NTO i najveći britanski turoperator Jet2, obuhvatio je niz aktivnosti i obilazaka, uključujući vožnju brodom kroz Bokokotorski zaliv, istraživanje skrivenog sela Gornji Stoliv, džip avanturu, te obilaske Kotora, Herceg Novog i Cetinja.

„Britanski blogeri su posebno izdvojili vožnju brodom do Plave špilje, piknik u netaknutoj prirodi Nacionalnog parka Lovćen, kao i obilazak Cetinja gdje su posjetili Dvorac kralja Nikole i Biljardu“, navodi se u saopštenju NTO.

Autorka bloga Overpacked Suitcase, Raphaela Leupuscek, kazala je da je oduševljena ljepotama Crne Gore, te da je svaki trenutak putovanja bio nezaboravan.

“Prilikom prvog dolaska u Crnu Goru, iako me dočekala kiša, bila sam oduševljena njenom ljepotom. Ovaj put, sve je bilo savršeno – sunčani dani, predivne plaže i gostoljubivi ljudi. Već sada znam da ću se ponovo vratiti. Posebno me raduje što su se mnogi javili putem Instagrama, pitajući za detalje mog putovanja, jer i oni žele da dožive čari Crne Gore“, rekla je Leupuscek.

Autorka bloga The Travelista, Emily Hope, kazala je da je Nacionalni park Lovćen pravi dragulj, re da je piknik usred netaknute prirode bio pravo uživanje, kao i da je vožnja do mauzoleja na Lovćenu ostavila bez riječi.

Amanda Obrien, koja piše za blog The Boutique Adventurer, istakla je važnost kulturnih i istorijskih znamenitosti koje je posjetila:

“Obilazak Kotora i Cetinja bio je pravo putovanje kroz vrijeme. Bogata istorija i arhitektura, posebno dvorac kralja Nikole, ostavili su na mene snažan utisak”, rekla je Obrien.

Osim što su uživali u prirodnim i kulturnim bogatstvima Crne Gore, blogeri su imali priliku da upoznaju i lokalnu kuhinju koja ih je oduševila autentičnim ukusima i raznolikošću.

Iz NTO su podsjetili da je prošle godine uspješno je realizovana kampanja u saradnji sa renomiranim turoperatorom Jet2holidays, koja je targetirala kako turističke agente, tako i same turiste koji putuju individualno.

Kampanja je obuhvatila promociju putem digitalnih kanala, uz najsavremenije marketinške alate, ali i putem tradicionalnih kanala, poput bilborda i najslušanijih radio stanica.

Ta inicijativa samo je jedna u nizu aktivnosti NTO koje su starteški usmjerene ka tržištu Velike Britanije. Kao rezultat, Crna Gora je posredstvom Jet2holidays, ostvarila direktnu avio povezanost sa tri ključna britanska grada: Mančesterom, Londonom i Birmingemom.

Pored NTO, podršku u organizaciji studijske posjete britanskih blogera dale su i lokalne turističke organizacije Cetinja, Herceg Novog i Kotora, Nacionalni parkovi Crne Gore, Kotor Cable Car, agencija GoBaloo, kao i hotel Hyatt Regency Kotor Bay Resort.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS