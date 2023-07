Britanci oduševljeni crnogorskom kuhinjom

Podgorica, London, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO), i ove godine je, treći put zaredom, promovisala ponudu destinacije na festivalu hrane i putovanja National Geographic Traveller Food Festival u Londonu.

Ovaj jedinstveni događaj u Velikoj Britaniji, u organizaciji vodećeg britanskog medija specijalizovanog za putovanja, promoviše veoma poseban odnos između hrane i putovanja.

Događaj, kako je saopšteno, pruža priliku posjetiocima da isprobaju ukuse iz cijelog svijeta, upoznaju lokalnu kuhinju zemalja učesnica, uz kulinarske majstorske kurseve slavnih kuvara, koji prikazuju specifične kuhinje, vinske prezentacije, demonstracije spremanja hrane uživo i intervjue sa priznatim autorima kuvara.

Direktorica NTO, Ana Tripković Marković, kazala je da su intezivirane promotivne aktivnosti NTO-a u Velikoj Britaniji rezultirale boljom vidljivošću i jačom reputacijom destinacije na ovom tržištu, što potvrđuju nagrade i višestruki rast turističkog prometa u prethodnoj i ovoj godini.

„Tokom prethodne godine zabilježen je petostruki rast broja dolazaka sa ovog tržišta, koji je nastavljen i u ovoj godini, budući da je do kraja maja Crnu Goru posjetilo oko 23 hiljade turista koji su ostvarili oko 99 hiljada noćenja, što je u odnosu na uporedni period rekordne 2019. godine rast od 85 odsto kada je u pitanju broj turista, odnosno 91 odsto kada je u pitanju broj noćenja“, navela je Tripković Marković.

Kako je dodala, pored promocije, unaprijeđena avio-dostupnost i činjenica da četiri avio-kompanije realizuju direktne letove iz britanskih gradova Londona i Mančestera, te cjenovna konkurentnost, ključni su razlozi ovog uspjeha.

„Učešće na ovom festivalu prilika je da putem degustacije crnogorske hrane i vina, dodatno inspirišemo hiljade posjetilaca da odaberu Crnu Goru kao sledeću destinaciju za putovanje. Prestižno je biti u društvu manjeg broja selektovanih i popularnih destinacija i raduje me što je crnogorski štand i ove godine među najposjećenijima”, istakla je Tripković Marković.

Predsjednik Izvršnog odbora NTO-a, Miško Rađenović, i član Udruženja somelijera Crne Gore, predstavio je vinsku ponudu destinacije u okviru posebne vinske sesije. Vina kompanije Plantaže oduševila su publiku i zainteresovala ih da saznaju više o Crnoj Gori kao turističkoj destinaciji.

„Mogu da potvrdim da je najveće interesovanje posjetilaca bilo upravo za degustaciju crnogorskih proizvoda. Ovo je sjajna prilika da se Crna Gora prezentuje treću godinu zaredom i pokaže svoju ponudu, što hrane i vina, što cjelokupnu turističku ponudu, na festivalu hrane u Londonu“, kazao je Rađenović.

Na štandu NTO-a ponudu je predstavila i Turistička organizacija (TO) Podgorice.

Direktorica TO Podgorica, Irena Rogošić, saopštila je da je ovo jedinstvena prilika da se, na tržištu Velike Britanije, uz degustaciju tradicionalnih specijaliteta, promoviše Crna Gora, ali i Podgorica, koja se može pohvaliti bogatom gastronomijom i vinskom ponudom.

„Samo na teritoriji glavnog grada postoji više od 25 lokalnih proizvođača vina, a u okviru državne, nacionalne kompanije Plantaže, imamo najveći vinograd u jednom komadu u Evropi. I ove godine naš štand bilježi sjajnu posjećenost, a glavnu atrakciju predstavlja pršut u jednom komadu i proces njegovog rezanja“, dodala je Rogošić.

Štand Crne Gore je i ove godine privukao veliki broj posjetilaca, koji su imali priliku da degustiraju crnogorska i vina i domaće specijalitete. Na festivalu učestvuje 78 izlagača.

