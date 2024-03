Božović: Neophodna zaštita od zelenaških kamata za sve građane

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Socijalistička narodna partija (SNP) podržala je inicijativu Centralne banke (CBCG) u vezi sa rješavanjem problema previsokih kamata na stambene kredite, poručujući da je neophodna zaštita od zelenaških kamata za sve građane.

Poslanik SNP-a, Bogdan Božović, kazao je da su razgovori koje je guvernerka CBCG, Irena Radović, vodila sa Udruženjem banaka (UBCG) na temu rješavanja problema previsokih kamata na stambene kredite, dobar početni korak i da je dobro što se prepoznaje potreba za podrškom i zaštitom građana, a time i interesa države.

„Iako su nove mjere dobrodošle, ne smijemo zaboraviti na one građane koji su ranije uzeli stambene kredite i kojima su kamate i rate sada veće 50 odsto. Građani Crne Gore koji su u prethodnim godinama uzeli stambene kredite, sada na primjer umjesto 300 EUR plaćaju ratu čak 450 EUR. Ovo je posljedica velikog povećanja kamata od banaka“, naveo je Božović u saopštenju.

On je naveo da u SNP-u pozdravljaju razgovore, ali i očekuju od CBCG da usvoji konkretne mjere koje će zaštiti građane od zelenaških kamata.

„Neophodna su rješenja koja će ograničiti kako povećanje kamata od banaka, tako i sticanje nepravednog profita na račun građana. Nije problem profit za banke, ovo je pitanje zaštite naših građana od zelenašenja i interesa države“, poručio je Božović.

U SNP-u očekuju da CBCG i Radović rade u interesu građana i države i da neće ponavljati greške iz prošlosti kada su, kako tvrde u toj partiji, interesi banaka i korumpiranog režima bili u prvom planu.

„Ohrabruje što nova guvernerka donosi promjene. SNP pruža podršku da se i budućem periodu nastavi sa konkretnim djelovanjem, koje će olakšati svakodnevicu građanima“, zaključio je Božović.

