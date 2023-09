Bivšim radnicima FEP-a druga rata pomoći

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bivšim radnicima i penzionerima Fabrike elektroda Piva (FEP) iz Plužina biće isplaćena druga rata po osnovu dugovanja za neisplaćene zarade, u iznosu od 355 hiljada EUR, odlučeno je na sjednici Vlade.

Vlada je usvojila Informaciju o potrebi rješenja neisplaćenih zarada nekadašnjih radnika i penzionera FEP-a, koja se odnosi na drugu ratu.

Državni sekretar u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Darko Stojanović, podsjetio je da je prva rata, u iznosu od 348,7 hiljada EUR, isplaćena u maju ove godine.

“Ministarstvo je na osnovu dokumentacije utvrdilo da preostalo dugovanje neipslaćenih zarada kroz drugu ratu iznosi 355 hiljada EUR”, precizirao je Stojanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS