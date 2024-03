Bivši radnici nekadašnje Košute blokiraće put Cetinje – Podgorica

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bivši radnici nekadašnje fabrike Košuta danas će blokirati put Cetinje – Podgorica u mjestu Kruševo ždrijelo, jer traže isplatu devet zaostalih plata i povezivanje radnog staža, nakon što je početkom ovog vijeka u preduzeću uveden stečaj.

Blokada će trajati četiri i po sata, od 12 do 16 sati i 30 minuta, saopštio je Vijestima advokat bivših radnika Petar Martinović.

U Košuti je 4. marta 1996. pokrenut, a 2001. godine okončan stečajni postupak, a isplata preostalih zarada za radnika iznosila bi 2,8 miliona EUR, prenose Vijesti.

Martinović je u petak razgovarao sa ministrom ekonomskog razvoja Nikom Gjeloshajem, ali nije postignut dogovor ni konkretni koraci. Martinović je istakao da će, ako ne bude efekta od pregovora sa nadležnim, proteste nastaviti pred zgradom vlade.

“Mi ćemo do četvrtka, po dogovoru sa potpredsjednikom Gjeloshajem, poslati dopis sa iznosom za zarade i za broj radnika, koji su za spajanje radnog staža. Ukoliko ne bi bilo dogovora ili bude nekog odugovlačenja, bićemo primorani ispred zgrade Vlade nastaviti blokadu, možda i dužu nego onu planiranu za danas”, kazao je Martinović.

On je objasnio da će Vladi uputiti zahtjev za isplatu devet zaostalih plata, u iznosu od 2,8 miliona EUR, kao i dio koji će se odnositi na spajanje radnog staža. Naglasio je da će se o prekidu protesta govoriti tek nakon isplate zarada.

Vijestima je ranije rečeno iz Ministarstva rada i socijalnog staranja (MRSS) na čijem čelu je Naida Nišić, da sastanke po ovom pitanju još nijesu imali. Naveli su da bi nakon eventualnog ispitivanja zahtjeva i saradnja sa drugim resorima, zauzeli stav, počeli razgovore i donijeli zaključke.

Oni su kazali i da je za problem bivših radnika Košute nadležan taj resor i da će biti neke reakcije.

“Kako je ovaj organ u više navrata isplaćivao zaostala potraživanja bivšim zaposlenim, nesporno je da reagovanje, u skladu sa zakonskim procedurama i shodno raspoloživim mogućnostima, neće izostati ni u ovom slučaju”, naveli su iz Ministarstva.

