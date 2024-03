Bivši radnici Košute ponovo blokirali put Podgorica-Cetinje

Cetinje, (MINA-BUSINESS) – Bivši radnici nekadašnje cetinjske fabrike obuće Košuta, danas su ponovo blokirali magistralni put Podgorica-Cetinje na Kruševom ždrijelu, u znak protesta zbog neriješenih potraživanja.

Pravni zastupnik radnika, Petar Martinović, saopštio je da im se niko od nadležnih nije obratio, te da će njihov sljedeći korak biti vjerovatno protest ispred Vlade, javlja Radio Crne Gore.

“Bivši radnici ne odustaju od svojih potraživanja, a moguće je i da će štrajkovati glađu”, rekao je Martinović, prenosi portal RTCG.

Predstavnica radnika, Dijana Vujović, podsjetila je da im se duguju zarade i da im se poveže radni staž.

“Hoće li se ko u ovoj državi naći da nam pomogne. Predsjedniče Vlade, Milojko Spajiću, nijesmo krivi što tražimo zarađeno. Imate para za 144 funkcionera da im se isplati 1,8 miliona za prošlu godinu, a za nas nemate dva miliona. Da li se to nagrađuju za uništenje države, ili za dobrobit države. Do kad mislite da nas držite ovako”, pitala je Vujović.

Bivši radnici traže isplatu devet zarada i povezivanje radnog staža, nakon što je u preduzeću 4. marta 1996. pokrenut, a 2001. godine okončan stečajni postupak.

Radnika je oko 700, a za isplate njihovih potraživanja bilo bi potrebno oko 2,2 miliona EUR.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS