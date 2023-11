Visoka ocjena EK za napredak u oblasti nauke i inovacija

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je dobila visoku ocjenu u izvještaju Evropske komisije (EK) za napredak u oblasti nauke i inovacija, saopštili su iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija.

„U izvještaju EK u dijelu koji se odnosi na pregovaračko poglavlje 25 Nauka i istraživanje, uz dobar stepen pripremljenosti, ostvaren je dobar napredak u odnosu na preporuke date u izvještaju prošle godine“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da napori koje Crna Gora preduzima na nacionalnom nivou, a posebno su istaknuti u izvještaju, odnose se na budžetska izdvajanja Vlade za istraživanje i inovacije u ovoj godini, uspješnu implementaciju Strategije pametne specijalizacije i povećanje učešća institucija iz Crne Gore u Horizont Evropa programu.

„U izvještaju je naglašena dobra saradnja Crne Gore sa Evropskim savjetom za inovacije, kao i programske linije podrške razvoju inovacija koje sprovodi Fond za inovacije“, dodaje se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da će nastaviti sa implementacijom Strategije pametne specijalizacije, jačanjem saradnje između akademskog i privrednog sektora, i intenziviranjem aktivnosti u cilju donošenja nove strategije naučnoistraživačke djelatnosti.

Oni su naveli da u dijelu koji se odnosi na pregovaračko poglavlje 26 Obrazovanje i kultura, uz konstataciju dobrog stepena pripremljenosti, ostvaren je određeni napredak u odnosu na preporuke iz prošle godine.

„Iako se obrazovni sistem suočava sa brojnim izazovima, što pokazuju rezultati međunarodnih testova, važno je da se napori ka efektivnoj, koherentnoj i inkluzivnoj digitalnoj transformaciji sistema obrazovanja i obuke nalaze visoko na agendi politika“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su konstatovani napori Ministarstva povećanja upis djece u ustanove predškolskog vaspitanja i obrazovanja, uključivanje djece romske i egipćanske populacije u obrazovne ustanove, kao i aktivnosti na realizaciji dualnog obrazovanja.

Dodaje se da je u izvještaju prepoznato da Crna Gora nastavlja da ostvaruje napredak u međunarodnoj dimenziji ERASMUS+ programa.

Ministarstvo će se, kako se navodi, u skladu sa datim preporukama, zalagati da u narednom periodu kvalitetno obrazovanje bude dostupno svima.

„Intenziviraće sprovođenje Strategije predškolskog vaspitanja i obrazovanja kako bi se poboljšao upis djece u predškolske ustanove, kao i realizaciju aktivnosti predviđenih Strategijom razvoja stručnog obrazovanja“, zaključuje se u saopštenju.

