Što prije imenovati OIK Zeta

Podgorica, (MINA) – Državna izborna komisija (DIK) nema zakonsku mogućnost da preuzme nadležnosti opštinskih izbornih komisija (OIK) kada su u pitanju lokalni izbori, saopštili su iz tog tijela i istakli da se OIK Zeta treba imenovati što prije.

Predsjednik DIK-a Nikola Mugoša je pojasnio da je OIK, u roku od tri dana od raspisivanja izbora, dužna da donese kalendar izbornih radnji.

“U slučaju opštine Zeta, taj rok je istekao u petak u ponoć”, rekao je Mugoša Televiziji Vijesti.

On je kazao da je saglasno zakonu, Skupština Crne Gore nadležna da imenuje novu OIK.

“Potrebno je imenovati OIK Zeta što prije, i zbog ostalih rokova. Jedan od bitnijih je početak predaje izbornih lista koji počinje teći 20 dana nakon raspisivanja izbora”, istakao je Mugoša.

On je rekao da je jako bitno da svi politički subjekti, koji žele da učestvuju na izborima, budu pravovremeno informisani o svim pravima i obavezama u izbornom procesu.

“DIK ne može preuzeti nadležnosti OIK Zeta. Zakonom je propisano da DIK može preuzeti nadležnosti neke OIK jedino kada ih ona ne vrši u skladu sa zakonom ali samo u slučaju parlamentarnih i predsjedničkih izbora”, kazao je Mugoša.

