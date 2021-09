Široki međupartijski dijalog ključan za budućnost Crne Gore u EU

Podgorica, (MINA) – Očuvanje međuetničkog i međuvjerskog mira i sklada, kroz široki međupartijski dijalog u Skupštini ključno je za budućnost Crne Gore u Evropskoj uniji (EU), kazala je šefica delegacije Evropske unije Oana Kristina Popa.

Ona je na Tviteru/Twitter/ kazala da je danas održan važan sastanak sa liderima parlamentarne opozicije i ambasadorima država članica Evropske unije.

“Očuvanje međuetničkog i međuvjerskog mira i sklada, kroz široki međupartijski dijalog u Skupštini ključno je za budućnost Crne Gore u Evropsku uniju”, poručila je Popa.

Ona je rekla da više od 70 odsto građana Crne Gore koji podržavaju pristupanje EU, sa pravom očekuju od svojih političkih lidera da sarađuju iznad partijskih interesa i da omoguće ključne reforme u oblasti vladavine prava, kako bi Crna Gora mogla da dalje napreduje na putu ka EU.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS