Nestabilnost Zapadnog Balkana nije u interesu mirne i prosperitetne Evrope

Podgorica, (MINA) – Nestabilan jugoistok Evrope i naročito kontinuirana nestabilnost Zapadnog Balkana nijesu u interesu mirne, prosperitetne i globalno konkurentne Evrope, kazao je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Đukanović to kazao na Samitu šefova država i vlada Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi (SEECP), koji se održava u Solunu.

Đukanović je zahvalio premijeru Grčke Kirijakosu Micotakisu na pozivu.

„Dijelim njegovu ocjenu o vanrednoj važnosti geopolitičkog trenutka i ozbiljnosti izazova s kojim se suočavamo na regionalnom i globalnom planu, i koji zahtijevaju naš zajednički i odgovoran pristup“, rekao je Đukanović.

On je, čestitajući Grčkoj na uspješnom jednogodišnjem predsjedavanju SEECP, istakao da je uvjeren da će Crna Gora kao naredna predsjedavajuća nastaviti da u kontinuitetu doprinosi realizaciji svih započetih aktivnosti koje imaju za cilj demokratiju, mir i ekonomski prosperitet jugoistoka Evrope.

Kako je rekao, 2003. godine u Solunu su dobili nedvosmislenu podršku evropskoj perspektivi za zemlje Zapadnog Balkana i poslali jasnu poruku da je budućnost Balkana u Evropskoj uniji (EU).

„Do danas, nažalost, nijedna od zemalja Zapadnog Balkana nije ostvarila evropski cilj. Evropa i svijet su u nikad ozbiljnijoj krizi, a perspektiva članstva za mnoge od nas za ovim stolom je i dalje teško dokučiva“, dodao je Đukanović.

Đukanović je kazao da zato vjeruje da je sada krajnji momenat za odlučnu akciju.

„Nestabilan jugoistok Evrope i naročito kontinuirana nestabilnost Zapadnog Balkana, nijesu u interesu mirne, prosperitetne i globalno konkurentne Evrope“, smatra Đukanović.

On je istakao da je rat u Ukrajini stvorio novi momentum za promišljanje i novo vrednovanje politika.

Kako je rekao, pitanje privrženosti evropskim vrijednostima i pitanje bezbjednosti i stabilnosti ključno je pitanje regiona, posebno u kontekstu ozbiljnih i kontinuirano štetnih izazova kojima je dio regiona neprestano izložen.

„Mi kao Evropljani moramo biti u stanju da razumijemo poruke ruske agresije i rata u Ukrajini, i da odlučno odgovorimo na posljedice, od kojih mnoge nisu samo produkt aktuelne krize. Vjerujem da ćemo na ove teme moći više govoriti tokom večere“, naveo je Đukanović.

Đukanović je, kada je u pitanju predstojeće predsjedavanje Crne Gore, kazao da su definisali prioritetne oblasti predsjedavanja koje će biti usmjerene na jačanje bezbjednosne saradnje, zaštitu ljudskih prava, vladavinu prava i osnaživanje demokratskih institucija, unapređenje ekonomske saradnje i infrastrukturne povezanosti i integracija sa regionalnim i EU tržištima, i zelenu tranziciju.

Takođe, kako je dodao, aktivnosti u okviru predsjedavanja biće dalje ublažavanje i prevazilaženje zdravstvenih, ekonomskih i drugih posljedica pandemije koronavirusa.

„Imajući u vidu značaj podrške učesnica SEECP-a koje su članice EU, posebno u dijelu prenosa najboljih praksi i iskustava u reformskim procesima na integracionom putu, jedna od prioritetnih oblasti tokom predsjedavanja biće evropska integracija država aspiranata iz regiona jugoistočne Evrope“, rekao je on.

Đukanović je poručio da u Crnoj Gori „čvrsto stojimo na stanovištu da važnost evropske integracije najbolje razumiju naši najbliži susjedi koji su već ostvarili svoje evropske ambicije“.

„Zbog toga smatramo da su formati regionalne saradnje poput SEECP, iz razloga što uključuju i članice EU, važna platforma za diskusiju i slanje snažnih poruka o neophodnosi završetka procesa evropskog ujedinjenja i o integraciji kao geostrateškoj investiciji u evropski mir i stabilnost“, kazao je Đukanović.

On je dodao da je sigurno da će Crna Gora kao sljedeća predsjedavajuća Procesom saradnje nastaviti da potvrđuje svoju ulogu u regionu kao važnog činioca i nepokolebljivog promotera evropskih i euroatlantskih vrijednosti, aktera koji doprinosi stabilnosti regiona i učvršćivanju regionalnih veza.

