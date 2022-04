Dogovorili otvaranje devet humanitarnih koridora

Kijev, (MINA) – Zamjenica ukrajinskog premijera Irina Vereščuk objavila je da je za danas dogovoreno otvaranje devet humanitarnih koridora za evakuaciju civila.

Vereščuk je kazala da se među gradovima, u kojima će biti otvoreni humanitarni koridori, nalazi i lučki grad Mariupolj, koji je potpuno razoren i do kojeg sedmicama ne stiže humanitarna pomoć.

“Taj grad je moguće napustiti privatnim automobilima”, dodala je Vereščuk.

Ona je u saopštenju navela da je pet od devet koridora dogovoreno za region Luhansk na istoku, prenosi N1.

