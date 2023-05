Danas na Trgu nezavisnosti odavanje počasti žrtvama tragedije u Beogradu

Podgorica, (MINA) – Udruženje Roditelji i Glavni grad organizovaće danas u 18 sati, na Trgu nezavisnosti u Podgorici, odavanje počasti žrtvama tragedije u Beogradu.

Kako prenosi portal Roditelji.me, skup je planiran kao okupljanje građana koji će odati počast žrtvama, bez govora i obraćanja.

Navodi se da će građani oko fontane na trgu moći da zapale svijeće, koje će obezbijediti Glavni grad, a počast žrtvama mogu odati i polaganjem cvijeća, ostavljanjem poruka i slično.

U pucnjavi koja se dogodila u srijedu, u školi “Vladislav Ribnikar” u centru Beograda, poginulo je osam učenika i čuvar, a ranjeno je šestoro djece i jedan nastavnik.

