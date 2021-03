Vukšić: Imamo podršku Brisela

Podgorica, (MINA) – Vršilac dužnosti direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Dejan Vukšić kazao je da će ubuduće praktikovati da sve relevantne podatke iznosi Odboru za bezbjednost i odbranu.

Vukšić je danas saslušan pred Odborom na temu Rad ANB-a u svijetlu poštovanja garantovanih ustavnih i zakonskih prava.

On je nakon kontrolnog saslušanja, koje je trajalo skoro šest sati, kazao da imaju punu podršku relavantinih adresa i Brisela.

“Mogu samo da se zahvalim i da poručim da imamo punu podršku Brisela i sa relevantnih adresa. Ubuduće ćemo praktikovati da direkor ANB-a iznosi sve relevantne podatke nadležnom odboru”, rekao je Vukšić novinarima u parlamentu.

Predsjednik Odbora Milan Knežević kazao da je to tijelo odlučio da Skupštini neće predlagati zaključke sa današnje sjednice.

On je saopštio da je jednoglasno donijeta odluka o kontrolnom saslušanju ministarke odbrane Olivere Injac, Vukšića i bivšeg načelnika Generalštaba Vojske Crne Gore (VCG) Dragutina Dakića o saznanjima o postupcima i razlozima preuzimanja automatskog naoružanja i municije iz magacina VCG 28. avgusta prošle godine.

Knežević je podsjetio da su pred kraj prošle godine, on i lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Nebojša Medojević saopštili da je iz kasarne u Maslinama dopremljeno u ANB 25 automatskih pušaka i oko deset u Generalštab.

„Prije toga su one dopremljene iz kasarne u Brezoviku bez ikakvih reversa. Ja sam pročitao imena oficira i vojnika koji su bili u kasarni u Maslinama tog dana. Ono što je bilo za nas simptomatično jeste da se to oružje dopremilo u ANB dva dana pred parlamentarne izbore, a za koje potrebe to treba da se utvrdi na kontrolnom saslušanju“, rekao je Knežević.

On je kazao da osnovano sumnjaju da je „neko 28. avgusta uzimajući to automatsko oružje i 16 hiljada metaka planirao da izvede nešto nalik onom 2016. godine“.

„Ponavljam, to su informacije koje smo mi prezentovali javnosti i ne radi se o nikakvim tajnim informacijama. Današnje saslušanje je omogućilo da jednoglasno izglasamo da dođe do kontrolnog saslušanja Injac, Vukšića i Dakića“, rekao je Knežević.

Komentarišući to što je poslanik Demokrata Boris Bogdanović rekao da je zaprepašćen informacijama koje je čuo na današnjem saslušanju, Knežević je odgovorio da je javnost upoznata sa tim da su lideri tadašnje opozicije, crkveni velikodostojnici i novinari praćeni.

„Ja ne mogu dati nikave informacije u tom pravcu, ali sama činjenica da je Vukšić dva i po sata čitao dokumentaciju dovoljno govori o njenom sadržaju“, kazao je Knežević.