U KCCG uvedena metoda krioablacije

Podgorica, (MINA) – U Kliničkom Centru Crne Gore (KCCG) uspješno su, kod četiri pacijenta, urađene interventne procedure krioablacije atrijalne fibrilacije, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove

Krioprocedure su, kako se navodi, urađene 6. i 7. maja, i protekle su bez komplikacija.

„Pacijenti se nakon dvadesetčetvoročasovnog praćenja sa regulisanim srčanim ritmom otpuštaju na dalje kućno liječenje“, kaže se u saopoštenju.

Iz KCCG su kazali da je procedura krioablacije atrijalne fibrilacije savremeni trend liječenja atrijalne fibrilacije, i da će se ta efikasna i bezbjedna metoda ubuduće će rutinski raditi u toj zdravstvenoj ustanovi.

Procedure je, kako se navodi, uradio stručni tim ljekara KCCG, elektrofiziolog Mihailo Vukmirovića, načelnik Odjeljenja za poremećaje srčanog ritma i elektrofiziologiju srca, i elektrofiziolog Nikola Pavlović, direktor Klinike za kardiologiju, uz podršku elektrofiziologa Nikole Pavlovića iz Kliničke bolnice “Dubrava” iz Zagreba, kao i obučenih medicinskih sestara i tehničara.

Iz KCCG su pojasnili da je atrijalna fibrilacija, ili pretkomorsko treperenje, najčešća aritmija kod čovjeka, i može biti prisutna čak i kod dva do četiri odsto opšte populacije.

Kako su naveli, kateter ablacija atrijalne fibrilacije izvodi se kod pacijenata koji imaju ponavljanje epizoda te aritmije uprkos ordiniranoj antiaritmijskoj terapiji.

„Ovom procedurom otklanjaju se patološke struje koje dolaze iz lijeve, nekada i desne pretkomore i ometaju normalan srčani rad. Krioablacija atrijalne fibrilacije primjenjuje se tehnikom hlađenja tkiva supstrata koji je odgovoran za nastanak ove aritmije, a nalazi se u lijevoj pretkomori“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je u KCCG do sada rađena takozvana radiofrekventna ablacija atrijalne fibrilacije, kada se otklanjanje patoloških struja koje dolaze iz srčanih pretkomora radi zagrijavanjem tkiva patološkog substrata primjenom radiofrekventne energije.

„Priprema za uvođenje ove složene procedure zahtijevala je višestruke treninge naših ljekara u eminentnim evropskim klinikama, uz nabavku najsavremenije opreme“, dodaje se u saopštenju.

