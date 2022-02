SNP i URA da odustanu od Zakona o lokalnoj samoupravi

Podgorica, (MINA) – Prava Crna Gora pozvala je Socijalističku narodnu partiju (SNP) i Građanski pokret URA da odustanu od izmjena Zakona o lokalnoj samoupravi.

Presjednik Crne Gore Milo Đukanović vratio je Skupštini na ponovno odlučivanje izmjene Zakona o lokalnoj samoupravi kojim se odlažu izbori zakazani u Ulcinju i Beranama.

Iz Prave su pozvali SNP i URA-u da odustanu od Zakona koje “ni Đukanović nije imao hrabrosti da potpiše”.

“Zbog suprotnosti sa Ustavom i izbornim zakonima Crne Gore, ali i evropskim obavezama iz člana tri Protokola jedan Evropske konvencije o ljudskim pravima”, dodaje se u saopštenju.

Prema riječima Prave, Đukanović je shvatio da mu nije potrebno još jedno ispitivanje ustavnosti predsjedničkog djelovanja kod činjenice da predložene izmjene Zakona o lokalnoj samoupravi predstavljaju, kako su rekli, flagrantno kršenje konkretnih članova Ustava.

U Pravoj smatraju da je očigledno da su podnosioci izmjena Zakona primjenili zakonodavno nasilje, kako bi na politikantski način izbjegli i odložili izborno izjašnjavanje građana Berana i Ulcinja čak i u najkasnijem zakonskom i ustavnom roku.

Prava poziva poslanike parlamentarne većine od 30. avgusta 2020. godine, naročito SNP-a i URA-e da svi odustanu od, kako su naveli, zakonodavnog nasilja nad građanima Berana i Ulcinja.

“I da se svi vratimo demokratskim tekovinama 30. avgusta, a da sve političke probleme rešavamo izborima i izbornim zakonima zaštićenim posebnim odredbama i postupkom iz našeg Ustava”, kaže se u saopštenju.

