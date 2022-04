Krivokapić: Izbori jedino demokratsko i časno rješenje

Podgorica, (MINA) – Izbori su jedino demokratsko i časno rešenje aktuelne političke krize u Crnoj Gori, ocijenio je premijer Zdravko Krivokapić i dodao da bi formiranje manjinske vlade bilo kršenje narodne volje i da bi uvelo Crnu Goru u nemire.

On se danas u Atini, gdje učestvuje na Delfi ekonomskom forumu, sastao sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i specijalnim izaslanikom za Zapadni Balkan Gabrijelom Eskobarom.

Iz Vlade je saopšteno da je na sastanku razmotrena aktuelna situacija na Zapadnom Balkanu i konstatovana mogućnost prelivanja ukrajinske krize na region.

Krivokapić je ocijenio da je unutrašnja politička situacija neodrživa.

On je, kako je saopšteno, naveo da sumnja u mogućnost formiranja manjinske vlade, jer bi je činile ideološki različite partije.

Formiranje takve vlade, kako je kazao, bilo bi kršenje narodne volje jasno izražene na proteklim izborima i uvelo bi Crnu Goru u nemire.

„Zbog tog neprirodnog sporazuma, svi etički principi su slomljeni, a kad nema principa, onda je sve dozvoljeno“, naveo je Krivokapić.

Krivokapić je kazao da je rezultat obaranja ekspertske vlade politička i institucionalna kriza i da trenutak pada Vlade nije slučajan već se desio nakon usvajanja budžeta, programa Evropa sad i nakon prve samostalne zapljene kokaina.

On je, govoreći o ukrajinskoj krizi, kazao da su izbori u Beranama jasno pokazali da se i ta tragedija koristi za jačanje pozicija korumpiranih i profitersko nacionalističkih snaga.

Krivokapić je dodao da je, osim toga, ponovo na sceni bio tri decenije uobičajeni manir političke scene, a to je, prema njegovim riječima, najvjerovatnija kupovina glasova u Ulcinju.

On je naglasio da je jedino demokratsko i časno rešenje aktuelne krize raspisivanje izbora, ukazujući na mlade snage za koje se nada da će, ulaskom u politiku, vratiti etiku u politiku.

Kako je naveo, kao ekspertski ministri, oni su pokazali da imaju znanje i žar da mijenjaju stvari, a do pravih promjena dolazi se, na prvom mjestu, kroz ekonomske reforme koje podižu standard građana.

„Jedino tako moguće je nadvladati političare koje se vezuju za devedesete godine 20. vijeka“, rekao je Krivokapić.

Navodi se da je Eskobar snažno podržao napore koje Vlada ulaže u borbu protiv korupcije.

Eskobar je dodao da je Crna Gora bitan partner NATO-a i da vjeruje da će naša država i dalje dijeliti vrijednosti na kojima počiva savremena civilizacija.

„On je naglasio da je bitno što Crna Gora podržava ukrajinski narod i da vjeruje da će odluka o punim sankcijama protiv Rusije biti uskoro donesena“, navodi se u saopštenju.

