Anastasiades u posjeti Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Kipra Nikos Anastasiades boraviće danas i sjutra u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, na poziv crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića.

Kako je saopšteno iz službe za informisanje predsjednika, Anastasiades i Đukanović razgovaraće danas na Cetinju, poslije čega če dati izjave za javnost.

„Drugog dana posjete, dvojica predsjednika će u Kotoru prisustvovati tradicionalnom kolu Bokeljske mornarice, obići Pomorski muzej, nakon čega je planiran radni ručak koji u čast visokog gosta priređuje Đukanović“, kaže se u saopštenju.

Najavljeno je da će na kraju zvanične posjete Anastasiadesa biti upriličen obilazak marine Porto Montenegro u Tivtu.

Anastasiades će se, tokom posjete Crnoj Gori, sastati i sa predsjednikom Vlade Zdravkom Krivokapićem.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS