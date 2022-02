Ministarstvo odbrane zabrinuto zbog ugrožavanja teritorijalnog integriteta Ukrajine

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo odbrane zabrinuto je zbog ugrožavanja teritorijalnog integriteta Ukrajine i narušavanja bezbjednosne situacije, saopšteno je iz tog resora.

Iz Ministarstva su poručili da snažno podržavaju sve napore Alijanse u cilju očuvanja mira i bezbjednosti u Evropi.

“Ministarstvo odbrane izražava zabrinutost zbog ugrožavanja teritorijalnog integriteta Ukrajine i narušavanja bezbjednosne situacije”, naveli su iz tog resora na Tviteru /Twitter/.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je u ponedjeljak ukaze o priznanju samoproglašene Donjecke i Luganske Narodne Republike.

