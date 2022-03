Galić: Bez maski u školama vjerovatno od maja

Podgorica, (MINA) – Nošenje zaštitnih maski u školama vjerovatno će biti ukinuto u maju, kazao je direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić, navodeći da će časovi, sudeći prema očekivanjima epidemiloga, do kraja školske godine trajati po 30 minuta.

Galić je, gostujući u Roditeljskom kutku Udruženja Roditelji, najavio da je momenat kada će se u školama skinuti maske vrlo blizu.

„Zato insistiramo i molimo roditelje da se još malo izdrži. Ukoliko ne bude mutacija, već u maju, kada bude ljepše vrijeme i prostorije budu mogle da se luftiraju, možemo očekivati da se relaksiraju i mjere po pitanju maski“, naveo je Galić.

Prema njegovim riječima, ni maskama ni skraćenim časovima ne mogu se apsolutno zaštititi ni djeca ni ostali građani, već se govori samo o smanjenju nivoa rizika.

„Maske su sada jako bitne za djecu zbog toga što se u našoj zemlji generalno djeca ne vakcinišu, po preporukama NITAG-a jasno je precizirano do kojeg uzrasta”, naveo je Galić.

Kako je kazao, nošenjem maski djeca se štite ne samo od obolijevanja od COVID-a 19, već i od drugih respiratornih virusa.

Galić je, odgovarajući na pitanje da li ima istine u tome da odluka o skraćenim časovima sve manje ima veze sa epidemijom, već je posljedica nespremnosti školskog sistema da se u kratkom roku vrati na regularan model nastave, ponovio da zadnju riječ o obrazovanju daje Ministarstvo prosvjete.

On je istakao da pandemija još nije završena.

Crna Gora je, kako je kazao Galić, sada u stabilnoj fazi.

„Sve ostale zemlje koje su naglo ukinule mjere, a imale su veliki opseg vakcinacijom, kao što su Danska ili Austrija, u međuvremenu su opet zabilježile epidemiološku situaciju u uzlaznoj putanji, sa povećanim brojem hospitalizovanih i preminulih”, naveo je Galić.

