Đukanović: Iskoristiti potencijal aktuelnih inicijativa

Podgorica, (MINA) – Države Zapadnog Balkana, umjesto stalne potrebe za kreiranjem novih inicijativa, treba da pokušaju da iskoriste realni potencijal aktuelnih, kao što je Berlinski proces, poručio je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.

On je, na konferenciji za novinare tokom zvanične posjete Kosovu, kazao da se Crna Gori opredijelila da ne hrli u inicijativu Otvoreni Balkan, nego da insistira na nastavku saradnje u okviru Berlinskog procesa.

„Moja poruka je da, umjesto stalne potrebe da kreiramo nove incijative, pokušamo da iskoristimo realni potencijal aktuelnih inicijativa, a ovdje nije riječ o bilo kojoj, već o onoj koja je lansirana iz Berlina, a koju je Evropska unija (EU) potpuno prihvatila kao svoju“, naveo je Đukanović.

On je kazao da je Crna Gora vrlo svjesna značaja regionalne saradnje, prije svega, ekonomske, jer tu leži potencijal koji će omogućiti da sve zemlje regiona bolje valorizuju resurse i postanu atraktivnije za inostrane investitore.

„Pa ipak, to načelno opredjeljenje ne znači da držimo povez preko očiju i neke stvari ne umijemo da pročitamo i percipiramo na pravi način“, rekao je Đukanović.

On je dodao da je inicijativa Berlinski proces potpuno komplementarna sa putem Crne Gore ka članstvu u EU, zato što podrazumijeva evropske standarde u saradnji.

Prema riječima Đukanovića, Open Balkan je inicijativa koja je potekla u trenutku izvjesne depresije u određenim zemljama regiona, kada su pomislile da je nemoguća evropska integracija Zapadnog Balkana.

„Mislimo da je ovaj geopolitički zaplet, koji sada imamo, otvorio novu šansu za dobru dinamiku evropske integracije zemalja regiona“, naveo je Đukanović.

Crna Gora, kako je poručio, ostaje opredijeljena ne samo da ide ka članstvu u EU, nego da bude promoter evropskog sistema vrijednosti i neka vrsta putokaza drugima u regionu kako je moguće uspješno savladati izazove i doći do članstva.

„Nikome u Berlinu ne pada na pamet da zaustavlja i blokira inicijativu Berlinski proces, naprotiv žele da joj udahnu neku novu energiju, tako da je za očekivati vrlo brzo i neki sastanak na vrhu te inicijative“, dodao je Đukanović.

On je, odgovarajući na pitanje oko demarkacije granice između Crne Gore i Kosova, naveo da je sa predsjednicom Vjosom Osmani razgovarao o svim pitanjima koja, kako je kazao, ne predstavljaju probleme, već traže rješenja, na koja su fokusirani.

Đukanović je podsjetio da je sporazum o granici potpisan u Beču 2015. godine.

„Dva predsjednika su 2018. godine u Podgorici potpisali zajedničku izjavu kojom su precizirali određene mogućnosti u radu zajedničke komisije za obilježavanje granice, nakon što je u međuvremenu verifikovan sporazum o granici u jednom i drugom parlamentu“, dodao je Đukanović.

On je kazao da misli da se to pitanje može smatrati problematičnim samo za nekog ko želi da stvara probleme.

„Mi ne želimo da stvaramo probleme ni na jednoj ni na drugoj adresi i potpuno sam siguran da ćemo se držati dokumenata koje smo potpisali i da ćemo, kroz rad zajedničke komisije na demarkaciji, stvoriti uslove za one nužne korekcije oko kojih se usaglasimo“, rekao je Đukanović.

Te nužne korekcije, kako je dodao, doprinijeće da ta granica u njenom obilježavanju bude logična, onakva kakva treba da bude, a ne da bude izvor za nesporazume i narušavanje prijateljskih odnosa između dvije države.

„Predsjednica Osmani je već kazala, prije svega, držim da i u jednoj i u drugoj državi imamo ozbiljne ljude koji vode ozbiljnu državnu politiku“, naveo je Đukanović.

Kako je kazao, prijateljstva u međudržavnim odnosima u regionu nijesu podrazumijevajuća, nego se do njih teško dolazi, a kada se do njih dođe onda ih treba vrlo pažljivo čuvati.

Osmani je, odgovarajući na pitanje oko demarkacije granice između dvije države, rekla da je Crna Gora bila među prvim državama koja je priznala nezavisnost Kosova.

„Od 2008. godine do danas, to je susjed koji nas je najviše podržavao u procesu izgradnje države i to prijateljstvo se konstantno gradi“, kazala je Osmani.

Ona je navela da je, što se tiče demarkacije, Kosovo ratifikovalo tri dokumenta u svom parlamentu.

„Sve što ima veze sa našim odnosima biće diskutovano u skladu sa načelom međusobnog poštovanja i prijateljskih odnosa. Ne vidim nijedno pitanje koje može da pokvari odnose između Crne Gore i Kosova“, kazala je Osmani.

